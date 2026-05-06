Versovera celebra en Cancienes su nueva edición con una antología de versos en asturiano

Versovera, el encuentro literario de poesía en asturiano, no falta a su cita con Corvera un año más. Durante la primera semana de mayo, el concejo celebra la Semana de les lletres asturianes y también Versovera. En esta ocasión, se trata de la undécima edición de esta jornada literaria en llingua asturiana. Además, este año, la cita incluye la presentación de un libro, una antología, que repasa a los autores y algunos de sus versos que han participado en esta jornada a lo largo de la última década. La celebración de estos primeros once años de vida de Versovera ha contado, como siempre, con un recital que se ha desarrollado este miércoles en La Lechera de Cancienes.

En esa antología titulada "Versovera", cada autor aporta cuatro poemas. En total, suman 43 poetas participantes en todas las ediciones y nombres como el de Berto García, Aida Escudero, José Luis Rendueles y Pablo Rodríguez Medina, entre otros.

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El programa comenzó a las 19.00 horas con la presentación de la antología que lleva por título el nombre de este encuentro de poetas, "Versovera". A continuación, La Lechera de Cancienes acogió un recital poético de varios autores y para finalizar le tocó el turno a la música de la mano de "Vérsica", una formación de folk que tiene por objeto poner música a poemas de autores en asturiano para acercar los versos a las personas que no leen poesía. Es decir, una cita muy literaria para conmemorar la palabra con versos como los que figuraban en el cartel de la convocatoria: "Versos que canten, pallabres que queden".