El colegio San Cristóbal y Arcelor promueven la inclusión social en el embalse de Trasona

El colegio de Educación Especial San Cristóbal de Avilés y ArcelorMittal Global R&D Spain han celebrado este jueves una nueva edición de la jornada "Ponte en Marcha" en el embalse de Trasona, en Corvera. La actividad ha reunido a alumnado del centro avilesino y a trabajadores de la empresa en una actividad de convivencia orientada a promover la inclusión social a través del deporte en espacios naturales.

La actividad principal de esta edición se ha centrado en una experiencia a bordo de la canoa dragón, una embarcación de origen chino donde más de veinte palistas reman al unísono al ritmo de un tambor. La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración del club Asturias Dragón y al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Deporte de Avilés. El alumnado del colegio San Cristóbal se ha desplazado hasta el pantano corverano para practicar esta singular disciplina deportiva "que se consolida como un símbolo de cohesión y trabajo en equipo", ya que el avance depende exclusivamente de la coordinación entre todos los participantes.

Esta iniciativa forma parte de los proyectos de sostenibilidad de ArcelorMittal y tiene por objetivo el fomento de la sensibilización hacia la discapacidad y la importancia de generar entornos accesibles, de ahí que el colegio de Educación especial avilesino haya querido sumarse a esta iniciativa.

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Según destacaron las entidades colaboradoras en la jornada "Ponte en Marcha", el hecho de que la canoa dragón sea una disciplina deportiva sin protagonismos individuales donde "todas las paladas suman y todas las personas forman parte del mismo equipo" para que la canoa avance, resulta "idóneo" para visibilizar la diversidad como un valor. Es más, tanto Arcelor Mittal como los responsables del centro educativo avilesino han valorado la importancia de la iniciativa que se centra en el fomento de la responsabilidad compartida y el cuidado del medio ambiente en un espacio natural como es el embalse corverano de Trasona y todo "de una forma diferente y accesible".