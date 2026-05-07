Corvera incrementa el cheque educativo para el próximo curso escolar que alcanzará los 66.000 euros

El Ayuntamiento de Corvera incrementará el próximo año la partida destinada al cheque educativo con respecto al curso escolar que finalizará en junio. La cuantía se situará en 66.000 euros y, por lo tanto, subirá en un 5 %, según expresó el alcalde, Iván Fernández, al finalizar la reunión del consejo escolar municipal celebrada este jueves en la casa consistorial de Nubledo.

El consejo escolar municipal, que cuenta con la participación de representantes municipales, asociaciones de madres y padres (AMPAS) y miembros de las directivas de los centros educativos del concejo abordó este jueves diversos asuntos clave relacionados con el funcionamiento del sistema educativo local, la conciliación familiar y las inversiones previstas en los centros escolares de cara al próximo curso.

Entre los principales temas tratados, se informó sobre las resoluciones provisionales de las convocatorias de ayudas correspondientes al cheque educativo y a las becas de comedor escolar para el curso 2026/2027. En palabras del alcalde, Iván Fernández, “se trata de unas líneas de apoyo fundamentales para facilitar el acceso a los recursos educativos y favorecer la igualdad de oportunidades entre el alumnado del concejo”. Este curso, el Ayuntamiento aprobó 250 cheques educativos, que incluyen ayudas de 90 a 150 euros, según la etapa educativa en la que se encuentre el alumnado.

Durante el encuentro, los miembros del consejo repasaron el funcionamiento y la continuidad de los servicios municipales de conciliación, como son los programas de “madrugadores” y “tardones”, destinados a facilitar la compatibilidad entre la vida laboral y familiar para los horarios de entrada y salida de los centros educativos. Otro de los asuntos destacados fue la presentación del proyecto de protocolo municipal de protección a la infancia, que tiene como objetivo reforzar la prevención, detección y actuación ante posibles situaciones de riesgo, consolidando entornos educativos seguros y protectores para los menores.

En materia de infraestructuras, se abordó la planificación de las obras y trabajos de mantenimiento, reparación y conservación que se desarrollarán durante los meses de verano en los centros escolares del municipio. Como es habitual, estas actuaciones se llevarán a cabo aprovechando el periodo no lectivo, con el fin de evitar interferencias en la actividad académica y garantizar unas instalaciones en óptimas condiciones para el próximo curso.

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“Es fundamental mantener un contacto permanente con la comunidad educativa, escuchar sus necesidades y trabajar de manera conjunta para mejorar el día a día de nuestros centros. El Consejo Escolar Municipal es, sin duda, una herramienta clave para lograrlo”, manifestó el regidor gozoniego tras el encuentro.