El PP de Corvera denuncia falta de información en una campaña de apoyo al comercio local

El Partido Popular de Corvera ha trasladado su preocupación por la deriva del programa ConCOR, una iniciativa destinada a incentivar el comercio local pero que, según la formación, está generando un "malestar creciente" entre los negocios adheridos. El grupo municipal denuncia una falta de información y descoordinación entre el Ayuntamiento y la entidad organizadora, relacionando esta situación con los cambios en la gestión de la campaña respecto a su edición anterior.

"Antes, la entidad organizadora asumía de forma expresa la gestión ordinaria y el pago a los establecimientos mientras que en la actual se mantiene la intervención de la organización, sin embargo el sistema incorpora una participación más intensa del Ayuntamiento en la tramitación contable de los pagos y en el control administrativo del programa", señaló el portavoz de los populares corveranos, Alejandro Méndez Mántaras. "Ese cambio exigía una información previa, clara y completa a todos los comercios adheridos, con independencia de que fueran o no miembros de la asociación adjudicataria", añadió.

Los populares de Corvera defienden que el apoyo municipal al sector comercial del concejo no debe limitarse a "sacar fotografías o presumir de cifras globales", sino que debe basarse en programas comprensibles y previsibles. Por ello, Méndez Mántaras ha reclamado al gobierno municipal de Corvera que detalle la información técnica y fiscal facilitada a los comercios antes de adherirse al plan ConCor.

Asimismo, el PP urge a la necesidad de aclarar a los comercios adheridos las competencias exactas entre el Consistorio y la entidad organizadora y crear un protocolo "claro" de información, compatibilidades y atención a incidencias "para evitar el desamparo de los pequeños negocios".

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«Apoyar al comercio local no es solo anunciar campañas. Apoyar al comercio local es informar con claridad, pagar en plazo y no dejar solos a los negocios ante problemas que no han generado ellos», indicó el portavoz de los populares corveranos.