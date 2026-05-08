Detenido un avilesino por robar dos coches y herramientas por valor de seis mil euros en Corvera: era un viejo conocido de la Policía

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 39 años, vecino de Avilés, como presunto autor de la sustracción de dos vehículos y de tres robos con fuerza en la comarca de Avilés.

El pasado 28 de abril, la Guardia Civil del Puesto de Cancienes recibió la denuncia de un ciudadano que alertaba de que esa noche había sido víctima de un robo en el interior de un almacén de su propiedad, en Corvera. El autor se había apoderado de un Ford Fiesta y de varias herramientas. En su declaración, el denunciante indicó que sobre las dos de la madrugada oyó un ruido y que, al asomarse a la ventana, pudo ver cómo se marchaban con su turismo.

Al día siguiente, otro ciudadano se presentó en el mismo puesto para denunciar otro robo de coche, en este caso un turismo marca Dacia que tenía estacionado en el exterior de su domicilio, también en Corvera. Además, le habían sustraído del interior de otro vehículo de su propiedad, estacionado en el mismo lugar, un metro láser y un cargador de iPhone. Ese mismo día, otro corverano denunció un robo con fuerza en el interior de dos almacenes de su propiedad, de los que se llevaron multitud de herramientas que valoró entre 5.000 y 6.000 euros.

Paralelamente, el Puesto de la Guardia Civil de Piedras Blancas recibió una denuncia por el robo de una mochila con diversos efectos del interior de un vehículo, estacionado en un polígono industrial de Corvera. La denunciante manifestó que un vecino había visto a una persona por las inmediaciones con actitud sospechosa y aportó una descripción del individuo.

Dado que estos hechos delictivos guardaban cierta similitud, se hizo cargo de la investigación el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Avilés. Como consecuencia de las primeras actuaciones, los investigadores localizaron uno de los coches robados, estacionado, cerrado y sin llaves. Tras realizar gestiones en los locales hosteleros próximos, se pudo constatar la presencia de una pareja, cuyo varón coincidía con la descripción aportada en una de las denuncias.

Los agentes realizaron una vigilancia discreta sobre el vehículo sustraído hasta observar la llegada de una pareja que, tras abrir el turismo robado con una llave, cargó en el maletero una mochila que contenía varias herramientas. Además, según la investigación, tenían más herramientas escondidas en unos arbustos. En ese momento, los agentes intervinieron y procedieron a la identificación y detención del sospechoso.

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Al verse sorprendido, el detenido indicó de forma espontánea a los agentes dónde se encontraba el otro vehículo sustraído, el Ford Fiesta, y también detalló dónde estaba el resto del material robado. Al arrestado le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Tras realizar diligencias de reconocimiento de los efectos recuperados, estos fueron entregados a sus legítimos propietarios.