La "psicología extrema" de Greca de Blas engancha al Llar de Las Vegas en el X Festival de Magia de Corvera

El mentalista Greca de Blas fue el encargado de abrir el X festival de magia compartido entre los concejos de Corvera, Siero y Pravia. La primera cita del fin de semana fue en El Llar de Las Vegas. Greca de Blas prefiere llamar a su show un espectáculo "de psicología extrema" y explica que para sus juegos y adivinaciones utiliza la persuasión. Juega con los espectadores y se los lleva a su terreno, así hizo con la primera de sus acciones sobre el escenario. Ofreció dos sobres, uno azul y otro amarillo, a una persona del público y trató de convencerla hasta conseguir su objetivo. Una vez utilizadas varias técnicas persuasivas, Greca de Blas consiguió que seleccionara el sobre deseado, es decir, el que no llevaba "premio".

El madrileño comenzó en este mundo del espectáculo a finales de los años noventa, aunque antes practicaba cartomagia. "Uri Geller me marcó mucho, pero no por doblar la cucharas, sino por arreglar relojes viejos, por eso le suelo hacer un homenaje en cada espectáculo", señala horas antes de subirse al teatro El Llar y declararse enamorado de Asturias, a la que suele venir "dos o tres veces al año".

Defiende que su arte tiene mucho que ver con la psicología. "No tengo titulación como terapeuta, pero sí he estudiado aspectos de la psicología muy interesantes", señala Greca de Blas, que habla de manipulación, que "ya se percibe en el supermercado en función de cómo están colocados los productos en las estanterías". Y con este juego de intuición, lecturas de pensamiento y otras técnicas, Greca de Blas nunca pide voluntarios, siempre escoge a sus colaboradores, con los que intenta sorprender con sus trucos. Unos suben al escenario, otros permanecen en sus asientos y otros, simplemente, se ponen de pie desde el patio de butacas. Y todo regado con toques de comedia para hacer más ameno el espectáculo.

El festival de magia continúa este sábado con más actuaciones. La primera será a las 13.00 horas y vendrá de la mano del mago Karlus que también hace de clown. Su actuación está prevista para las 13.00 horas en el centro sociocultural de Trasona. Protagonizará dos actuaciones: la primera a las 13.00 horas en el Centro Cultural de Trasona y, a las 18.30 horas en el Teatro La Lechera, en Cancienes, con un espectáculo dinámico y participativo pensado para todos los públicos.

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El domingo llegará al parque Europa la “Caravana de la magia ‘La máquina’”, que se instalará en el Parque Europa de Las Vegas entre las 10.00 y las 14.00 horas. El encargado de esta actividad será mago Jarko, que ofrecerá una experiencia pensada para el público familiar. Y el festival culminará, a partir de las 19.00 horas, con la Gran Gala de Magia en el Teatro El Llar en la que participarán destacados artistas del panorama nacional e internacional como Javi Cruz y Anahí, Adrián Carratalá, Luis Macías y Héctor Sansegundo, que ofrecerán un espectáculo conjunto con números de gran formato y diferentes estilos dentro del arte del ilusionismo.