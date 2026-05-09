Corvera inicia la mejora de accesos al polideportivo Toso Muñiz con casi 29.000 euros

El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado las obras de mejora de los accesos al polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas, una actuación destinada a reforzar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de una de las principales instalaciones deportivas del concejo. Los trabajos cuentan con una inversión cercana a los 29.000 euros y prevén estar finalizados a mediados de junio, dependiendo de las condiciones meteorológicas. La actuación responde a las deficiencias detectadas en distintos elementos de acceso al recinto, especialmente en las rampas y escaleras exteriores, cuyo hacía necesaria una intervención integral.

Los trabajos incluyen la reparación de revestimientos y elementos estructurales, el tratamiento de zonas afectadas por corrosión y filtraciones, la mejora del pavimento de las rampas mediante soluciones antideslizantes e impermeabilizantes, así como la demolición y reconstrucción de un tramo de escalera exterior que presentaba deficiencias. Asimismo, se renovarán barandillas y elementos de protección para garantizar unas condiciones de uso más seguras para las personas usuarias de la instalación deportiva.

“Esta actuación era necesaria para garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente el polideportivo y para seguir mejorando unas instalaciones deportivas que son fundamentales para la actividad social y deportiva del concejo”, señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que remarcó además que “el mantenimiento de los equipamientos públicos no siempre es la parte más visible de la gestión municipal, pero sí una de las más importantes, porque afecta directamente al día a día de los vecinos y vecinas”.

La mejora de los accesos al polideportivo Toso Muñiz se enmarca en un plan integral de mejora que el Ayuntamiento de Corvera está desarrollando para modernizar la instalación y "dejarla prácticamente nueva". El plan que incluye la renovación completa de la cubierta del polideportivo; la sustitución del firme del pabellón, que incluirá el cambio del material del suelo por uno homologado por federaciones deportivas, el repintado de las marcas reglamentarias, una reordenación de las pistas para ganar espacio de seguridad junto a las gradas; la modificación de la red de agua caliente; y la renovación de los vestuarios del polideportivo. El plan integral de mejora conlleva una inversión total de 486.000 euros, de los cuales 29.000 se destinan a la mejora de los accesos.

Estas mejoras se suman a otras ya ejecutadas en los últimos años, como la renovación del sistema eléctrico, el acondicionamiento del entorno, la mejora del gimnasio o la pista de squash, en una instalación que es la más utilizada del concejo, con cerca de 26.000 usuarios anuales.

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"El polideportivo Toso Muñiz constituye una instalación de referencia para la práctica deportiva en Las Vegas y en el conjunto del municipio, acogiendo a diario entrenamientos, competiciones y actividades deportivas de diferentes disciplinas. Por eso, estas obras se enmarcan dentro de la estrategia municipal de mejora y conservación de las instalaciones públicas”, concluyó Fernández.