Karlus llena de magia y humor Los Campos y Cancienes

Corvera acoge estos días la décima edición del festival de magia compartido con Siero y Pravia. La jornada de este sábado se centró en dos actuaciones del mago Karlus. Por la mañana, el ilusionista y también clown actuó junto al centro cultural de Los Campos, donde concitó a un nutrido grupo de corveranos, sobre todo, niños. Ya por la tarde, Karlus se trasladó con sus bártulos al teatro de La Lechera de Cancienes donde ofreció un show apto para todos los públicos en el que hubo momentos para la sorpresa y también para la risa.