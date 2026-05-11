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Sin acuerdo en la empresa corverana Cimisa: los dueños apuestan por el cierre y los trabajadores piden que un administrador concursal analice la viabilidad del grupo

Las negociaciones sobre el futuro del grupo industrial prosiguen este martes

Obras en la línea de decapado de ArcelorMittal en Avilés.

Obras en la línea de decapado de ArcelorMittal en Avilés. / Cimisa

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Trasona (Corvera)

La dirección de la empresa corverana Cimisa Logística, que atiende un contrato de servicio en la multinacional Saint-Gobain y que la semana pasada anunció a la plantilla su intención de iniciar un despido colectivo y cesar su actividad, mantiene su posición de origen: presentar un preconcurso de acreedores, echar a su plantilla y mandarla a cobrar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Los representantes sindicales, de la Unión General de Trabajadores (UGT), sin embargo, insisten en que hay herramientas legales previas para evitar los despidos masivos, fundamentalmente el nombramiento de un administrador concursal que analice el estado de la compañía para determinar posteriormente su viabilidad.

Los negociadores se reunieron en la mañana de este lunes y se despidieron sin llegar a un acercamiento. Este martes continúa la negociación, pero, en ese caso, centrada en la empresa matriz del grupo, Construcciones industriales, montajes e ingeniería, a la que también pertenece Corvide, en la que no habrá negociación, por contar solo con dos trabajadores.

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El sindicato UGT considera que el análisis independiente de la compañía de un administrador concursal es el que daría un diagnóstico más cercano a la realidad del estado en que se encuentran las tres sociedades auxiliares de Cimisa. Y apuntan que su estado dista de la situación que valora la dirección (existe un compromiso de subrogar a los obreros que actualmente trabajan en el movimiento de calcín por la próxima compañía que se haga cargo del servicio).

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