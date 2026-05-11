Corvera recibe casi 57.000 euros del Principado para prevenir incendios forestales en 2026
La financiación anual se divide en dos líneas: 36.663 euros para la protección de núcleos rurales y 21.000 euros para fajas forestales
El Ayuntamiento de Corvera contará este año 2026 con una ayuda de casi 57.000 euros del Principado de Asturias para realizar trabajos de limpieza y prevención de incendios forestales en zonas rurales del concejo. Esta financiación anual permitirá actuar en áreas próximas a viviendas, caminos y montes con el objetivo de mejorar la seguridad de los vecinos y reducir el riesgo de incendios. La financiación se divide en dos líneas de actuación: 36.663 euros para la protección de núcleos rurales y 21.000 euros para actuaciones en fajas forestales.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández; el concejal de Obras y Servicios, Jorge Suárez, la técnica municipal responsable de la coordinación de estos trabajos han mantenido una reunión de trabajo con las asociaciones vecinales de los núcleos rurales, con el objetivo de recopilar propuestas y establecer prioridades de actuación. “Contamos con las asociaciones de vecinos porque son quienes mejor conocen y cuidan los lugares en los que viven y quienes saben cuáles son las necesidades más urgentes de cada zona”, ha señalado Iván Fernández.
La actuación incluye desbroces, limpiezas en zonas periurbanas y el mantenimiento y creación de franjas de discontinuidad vegetal y fajas forestales que faciliten las labores de contención en caso de incendio. El paisaje rural de Corvera mantiene una estrecha relación entre el monte y los núcleos habitados, lo que hace necesaria una labor continua de prevención, limpieza y mantenimiento. En este sentido, las actuaciones previstas permitirán reducir el combustible vegetal y minimizar la acumulación de vegetación peligrosa en las proximidades de viviendas, caminos e infraestructuras.
“El trabajo realizado durante los últimos años ya está dando resultados. Estas actuaciones nos permiten mejorar la prevención y también actuar con más rapidez y seguridad si se produce un incendio forestal, además de mantener limpias y cuidadas distintas zonas del concejo. Además, las propuestas de los vecinos no caen en saco roto. Quienes viven en cada pueblo son quienes mejor conocen sus necesidades y prioridades, y esa información nos ayuda a complementar el trabajo técnico del Ayuntamiento y a actuar donde realmente hace falta”, señaló el regidor corverano, que detalló además que "el riesgo cero no existe", sin embargo destacó que la mejor forma de combatir los incendios forestales es la prevención. "Es lo que buscamos con estos trabajos: actuar con antelación, mantener limpias las zonas más sensibles y reducir al máximo el riesgo para las personas, las viviendas y el entorno natural del concejo”, apuntó.
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