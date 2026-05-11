La Escuela de Natación Corvera celebra este domingo la sexta edición de su Acuatlón Escolar

Para acercar a los más pequeños a una modalidad deportiva diferente, dinámica y divertida, la Escuela de Natación Corvera celebra este domingo, 17 de mayo, la sexta edición de su Acuatlón Escolar. Será a partir de las 10.00 horas en el complejo deportivo Arbidel González y Ana Belén Bernardo, una prueba que combinará natación y carrera a pie con distancias adaptadas a cada edad, lo que permitirá a los participantes disfrutar de la experiencia de forma segura y adecuada a su nivel.

Todos los niños y niñas que quieran probar la disciplina, podrán participar en la prueba tras inscribirse a través del correo electrónico de la Escuela Natación Corvera encovera@gmail.com. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 13 de mayo a las 23.59 horas.

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Desde la Escuela de Natación Corvera aseguran que el evento es una oportunidad para seguir impulsando el deporte base en el concejo y acercar el triatlón, en este caso a través del acuatlón, a las nuevas generaciones.