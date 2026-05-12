El Certamen de Dibujo y Pintura al Aire Libre de Corvera celebra su cumpleaños con premios más jugosos

El Certamen de Dibujo y Pintura al Aire Libre de Corvera está de cumpleaños. El concurso cumple, el próximo 31 de mayo, su vigésima edición y, para festejar este hito, la organización ha decidido aumentar en un 25% los premios, que pasan de 4.850 a 6.120 euros. “Con este esfuerzo reforzamos el apoyo a un evento que ya se ha convertido en uno de los más importantes de cuantos se celebran en Asturias y que contribuye a proyectar el nombre de Corvera más allá de nuestro concejo”, señaló el regidor local Iván Fernández, quien presentó la nueva edición junto a José Luis Montes, concejal de Cultura; José Luis Ibáñez, pintor y director del certamen, y Ángel Martín, gerente del Centro Comercial ParqueAstur, patrocinador del concurso.

“Este certamen representa perfectamente la apuesta de Corvera por una cultura cercana, participativa y abierta a todas las generaciones. Cumplir veinte ediciones demuestra que hablamos de un certamen consolidado, querido por la ciudadanía y capaz de atraer cada año a más artistas y visitantes”, afirmó Fernández, quien destacó asimismo que el aumento en la cuantía de los premios “es una forma de reconocer el prestigio y la trayectoria de una iniciativa cultural que, después de veinte años, continúa creciendo y atrayendo a participantes de distintos puntos de Asturias”. “Cumplir veinte ediciones no es casualidad. Detrás hay mucho trabajo, mucha implicación y una respuesta muy positiva por parte de artistas y ciudadanía. Queríamos que este vigésimo aniversario estuviera a la altura de lo que representa hoy el certamen para Corvera”, subrayó.

Un certamen consolidado en Asturias

Por su parte, Montes incidió en el valor cultural y social de la iniciativa, afirmando que “el certamen convierte durante una jornada todo el concejo en un gran espacio artístico al aire libre y acerca la creación cultural a vecinos, vecinas y visitantes de una manera directa y muy participativa”. El director del certamen, José Luis Ibáñez, destacó la calidad artística alcanzada a lo largo de estos veinte años y aseguró que “Corvera se ha ganado un lugar destacado dentro del circuito asturiano de pintura al aire libre gracias al nivel de los participantes y al compromiso constante del Ayuntamiento con esta iniciativa”.

El certamen, que volverá a reunir a artistas y aficionados de todas las edades en distintos puntos del municipio, mantiene su carácter abierto e intergeneracional. Podrá participar cualquier persona interesada, independientemente de su nivel artístico o procedencia. La convocatoria se divide en cuatro categorías por edades: categoría A, hasta 9 años; categoría B, de 10 a 14 años; categoría C, de 15 a 20 años, y categoría D, destinada a participantes de 21 años en adelante. Las inscripciones serán gratuitas y podrán formalizarse el mismo día del concurso a partir de las 10.00 horas. En el caso de los menores de edad, será necesaria la correspondiente autorización de madre, padre o tutor legal.

Inscripciones gratuitas y premios reforzados

Las personas participantes podrán utilizar diferentes técnicas y estilos dentro de las modalidades de dibujo y pintura, siempre con temática vinculada al entorno de Corvera y realizando la obra íntegramente al aire libre durante la jornada del certamen. Los soportes, ya sean lienzos, tablas o papel, deberán presentarse previamente para ser sellados por la organización. Los galardones combinarán premios en metálico y lotes de material artístico, dependiendo de la categoría. En la absoluta, el primer premio volverá a contar con el patrocinio del Centro Comercial ParqueAstur.

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Las obras premiadas y una selección de trabajos participantes se exhibirán del 18 al 25 de junio en la Sala de Arte del Centro Sociocultural de Las Vegas. La entrega oficial de premios se celebrará el 7 de julio en el Centro Comercial ParqueAstur, en un acto conmemorativo que servirá también para celebrar las veinte ediciones de un certamen que se ha convertido en una de las grandes referencias culturales del concejo.