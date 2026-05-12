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Los dueños de la corverana CIMISA no se salen del plan de despedir a todo su personal

La compañía de Trasona quiere presentar un preconcurso y prescindir de sus 63 empleados de su firma matriz, una decisión que rechaza la representación sindical

Una estructura construida por la empresa CIMISA

Una estructura construida por la empresa CIMISA / Cedida a LNE

S. F.

Trasona (Corvera)

La dirección de la empresa Construcciones industriales, Montajes e Ingeniería (CIMISA) se reunió este martes con los representantes sindicales de los 58 trabajadores del departamento del metal y de los cinco de obra civil para comunicarles que no piensan, por el momento, desviarse de su plan inicial: presentar un preconcurso de acreedores, despedir a toda la plantilla y mandar a todos a cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Este es el mismo planteamiento que esa misma dirección industrial defiende para Cimisa Logística, una de las filiales del grupo corverano que se mueve como una auxiliar que orbita en el sector secundario asturiano. En Corvide no va a haber expediente porque la idea es que los dos que trabajan ella dejen sus puestos sin dificultades

Los representantes sindicales (de la Unión General de Trabajadores UGT) han presentado a los directores de la matriz (los mismos que los de Cimisa Logística) una propuesta que rechaza la presentación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El sindicato considera que un preconcurso lo que hace es reestructurar la deuda, "no despedir a toda la gente", apunto Dani Cuartas, secretario comarcal del sindicato del Metal de UGT. "Echar a toda la plantilla va a impedir reestructurar lo que la compañía debe", determinó.

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Se da la circunstancia de que la compañía cerró un año 2025 "con mucha tarea". Tuvo tajos en Saint-Gobain y en Arcelor. "No nos han explicado la razón por la que ahora estemos en esta situación", se lamentó el líder sindical. En todo caso, la empresa alude a razones económicas y productivas para optar por la vía más lesiva para los trabajadores (los hay con más de dos décadas de antigüedad).

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