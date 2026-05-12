El PP critica la gestión de recursos humanos en Corvera ante la marcha de empleados públicos

“Cuando se tensionan de forma continuada los servicios técnicos y administrativos, quien acaba sufriendo las consecuencias es el vecino que espera una licencia, el profesional que necesita una resolución, la empresa que aguarda una respuesta y, en definitiva, el conjunto del concejo”. El PP de Corvera ha puesto el foco en la carga de trabajo que tienen que gestionar los trabajadores del Ayuntamiento de Corvera. “Esta situación viene afectando desde hace tiempo al funcionamiento ordinario del Consistorio, tanto por la sobrecarga de trabajo en áreas esenciales, especialmente en la Oficina Técnica y en todo lo relacionado con licencias, permisos, expedientes de obras, informes y tramitación administrativa, como por la salida de trabajadores municipales hacia otras administraciones o destinos laborales con mejores condiciones económicas y profesionales”, alerta Alejandro Méndez, portavoz popular en el concejo.

El PP incide en cómo la situación financiera del consistorio aumenta la dimensión de esta problemática. “Corvera dispone de capacidad presupuestaria y organizativa suficiente para afrontar una política seria de personal. Precisamente por eso, resulta difícil justificar que la política de recursos humanos no haya estado a la altura de los problemas respecto al volumen de trabajo que se viene acumulando en múltiples áreas de la gestión municipal”, señala Méndez, quien asegura que durante este mandato “son múltiples los casos de trabajadores municipales que, en el marco de diferentes regímenes laborales, abandonan este Ayuntamiento para irse a trabajar a otros ayuntamientos próximos”. “Varios trabajadores de áreas como Obras han dejado sus puestos en Corvera para mejorar sus condiciones salariales, pues Corvera está muy por detrás de concejos de la comarca como Illas, Castrillón o Carreño. La sangría de la legislatura se cuenta por decenas. Es urgente que el gobierno socialista busque soluciones para evitar esta fuga”, afirma.

El PP alerta de la fuga de trabajadores municipales

“Desde este grupo municipal creemos que hay una contradicción cada vez más evidente entre la buena salud económica del Ayuntamiento y la forma en la que se viene gestionando a quienes sostienen el funcionamiento diario de la administración. Es legítimo decirlo con claridad: resulta profundamente incoherente presumir de solvencia municipal y, al mismo tiempo, permitir que se cronifiquen la saturación de determinadas áreas, la pérdida de personal valioso y la falta de atractivo de algunos puestos clave”, critica Méndez, quien considera que “la legislación le da al Ayuntamiento herramientas para actuar”. Y añade: “Disponen de instrumentos para planificar sus recursos humanos, revisar su plantilla, actualizar la relación de puestos de trabajo, reforzar áreas críticas y hacer más competitivos determinados destinos”.

Noticias relacionadas

Méndez pide reorganizar la plantilla

Alejandro Méndez asegura que cuando se asumen responsabilidades de gobierno, una de las primeras tareas a abordar "con más urgencia e intensidad" debe ser, precisamente, la reorganización de la plantilla municipal, la mejora de las condiciones de los trabajadores, el refuerzo de las áreas más tensionadas y la recuperación del atractivo del Ayuntamiento como lugar de trabajo”. “Defender mejores condiciones para los empleados municipales no es una reivindicación corporativa, es defender una administración más eficaz, más ágil y justa para todos”, finaliza.