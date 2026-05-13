El ciclo "Corvera ye teatru" trae comedia y propuestas para todos los públicos este mayo

Corvera es teatro. Y prueba de ello es que este arte vuelve a convertirse en protagonista en Corvera durante el mes de mayo con una nueva edición de “Corvera ye teatru”, un ciclo que llevará distintas propuestas a los escenarios de El Llar de Las Vegas y a La Lechera de Cancienes. La programación incluye comedia, teatro contemporáneo, propuestas visuales y espectáculos para todos los públicos, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

“Seguimos apostando por acercar la cultura a toda la ciudadanía, ofreciendo una programación variada y gratuita, con propuestas para público adulto, familiar e infantil. La cultura, y por ende el teatro, está en el ADN de nuestro equipo de gobierno. Creemos firmemente que una programación cultural estable y accesible mejora la vida de nuestros vecinos y vecinas, dinamiza nuestros espacios públicos y convierte a Corvera en un concejo vivo y activo durante todo el año. Queremos que nuestros teatros sigan siendo puntos de encuentro para disfrutar, emocionarse y reflexionar colectivamente”, ha señalado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Corvera, Jose Luis Montes.

Domingo, 17 de mayo

Esta programación comenzará el domingo 17 de mayo en el teatro El Llar de Las Vegas, a partir de las 19.00 horas, con la representación de “Los afanes del veraneo”, a cargo de la compañía Tercer Acto. La obra es una adaptación contemporánea de la clásica comedia de Carlo Goldoni y aborda, desde el humor y la sátira social, las apariencias y los excesos de quienes viven obsesionados con mantener un determinado estatus social durante el verano.

Viernes, día 22

El viernes 22 de mayo será el turno del teatro La Lechera de Cancienes, donde la compañía Teatro Luz presentará “Micro y punto” a partir de las 12.30 horas. Se trata de una propuesta de teatro visual y de sombras, sin apenas palabras, que combina música, imágenes y experimentación escénica para construir historias poéticas dirigidas a públicos de todas las edades.

Martes, día 26

La programación continuará el martes 26 de mayo en el teatro El Llar de Las Vegas, a las 19.00 horas, con la representación de “Un enemigo del pueblo”, el célebre texto del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, interpretado por el proyecto teatral “Casa de las mujeres de Avilés. La obra plantea un intenso conflicto entre la verdad y los intereses económicos y políticos, a través de la historia de un médico que denuncia la contaminación de las aguas del balneario que sostiene la economía de su ciudad.

Miércoles, 27

El miércoles 27 de mayo, el teatro El Llar acogerá, a partir de las 12.30 horas, la representación de “Caminando con objetos”, de Kamante Teatru. El espectáculo propone un recorrido escénico en el que los objetos cotidianos cobran vida y se transforman en personajes e historias a través de la imaginación, mezclando humor, creatividad y teatro gestual.

Viernes, día 29

La programación de mayo finalizará el viernes 29 en el teatro La Lechera de Cancienes, a las 12.30 horas, con la obra “Cuentos a la vera l’horru”, de la compañía Elektrifikación. El espectáculo recupera cuentos y tradiciones populares asturianas, acercando al público historias inspiradas en la cultura y la mitología del entorno rural asturiano mediante una puesta en escena dinámica y cercana.