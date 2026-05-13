Refuerzo administrativo en Corvera: nueve nuevas incorporaciones para agilizar los servicios municipales

El Ayuntamiento de Corvera incorporará un total de nueve auxiliares administrativos con el objetivo de reforzar distintos servicios municipales y mejorar la atención a la ciudadanía. De las nueve incorporaciones, siete corresponden al proceso selectivo desarrollado recientemente por el Consistorio, mientras que las otras dos proceden de la bolsa de empleo constituida tras finalizar dicho procedimiento.

El proceso selectivo registró una elevada participación, con cerca de 500 personas inscritas. Debido al importante volumen de aspirantes, las pruebas selectivas tuvieron que celebrarse en la Universidad de Oviedo. El procedimiento contó con distintas fases eliminatorias hasta culminar con la selección definitiva de siete auxiliares administrativos.

De estas incorporaciones, cuatro corresponden a personal funcionario y tres a personal laboral, que pasarán a reforzar diferentes áreas municipales. En concreto, los nuevos auxiliares administrativos se incorporarán a los departamentos de Contratación, Jurídica y Patrimonio; Secretaría; Personal; Oficina Técnica, Licencias y Urbanismo; y Obras y Servicios, entre otros servicios municipales que requerían refuerzo administrativo.

Además, gracias a la bolsa de empleo generada tras el proceso selectivo, el Ayuntamiento incorporará otros dos perfiles de apoyo administrativo. Uno de ellos se destinará a la Oficina Técnica para colaborar en la gestión administrativa de los expedientes tramitados por el personal técnico, mientras que el segundo reforzará el área de Obras y Servicios.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que “estas incorporaciones permiten seguir mejorando la capacidad de respuesta del Ayuntamiento y agilizar el funcionamiento interno de los servicios municipales”. Asimismo, subrayó que “el objetivo es continuar ofreciendo una administración más eficaz, más cercana y con mayor capacidad de atención a vecinos y vecinas, especialmente en aquellas áreas que soportan una elevada carga de trabajo diario”. “vamos a seguir reforzando administrativamente los departamentos con mayor volumen de tramitación y contacto directo con la ciudadanía, con el fin de mantener unos servicios públicos ágiles y eficientes”, concluyó.