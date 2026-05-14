El Ayuntamiento de Corvera renueva el servicio de control de población de gaviotas y palomas urbanas

El Ayuntamiento de Corvera ha renovado el servicio de control de población urbana de gaviotas y palomas en el concejo. El contrato ha sido adjudicado a la empresa especializada que ya venía prestando este servicio en los últimos años. De esta manera, el Ayuntamiento mantiene una campaña que se desarrolla de manera continuada desde 2021 y que tiene como objetivo minimizar las molestias y problemas derivados de la presencia de estas especies en zonas urbanas, especialmente durante la época de nidificación.

“Continuamos apostando por un servicio que está funcionando bien y que permite dar respuesta rápida a las incidencias trasladadas por los vecinos y vecinas de Corvera, además de realizar un seguimiento constante de la situación en las distintas zonas urbanas del concejo”, apuntó el concejal de Bienestar Animal, Antonio Durán.

Sobre el control de las palomas domésticas, en el último periodo analizado, correspondiente entre julio de 2024 y marzo de 2026, se llevaron a cabo 283 capturas; además de atender reclamaciones por la presencia de las aves y de nidos; y también atendió reclamaciones por caídas de estas aves. En cuanto a las gaviotas, el servicio realizó 21 intervenciones, retirando 38 nidos y 72 huevos, además de liberar 9 pollos localizados en tejados o caídos en patios y vía pública. Los trabajos incluyen la atención de avisos vecinales, la revisión de cubiertas y tejados y la retirada de nidos en aquellos puntos donde se detecta actividad.

La campaña de control de nidificación de gaviotas se intensifica especialmente durante los meses de primavera y verano, coincidiendo con el periodo reproductivo de la especie, una época en la que aumenta notablemente su presencia en núcleos urbanos y cubiertas de edificios. Durante estas fechas, el servicio realiza labores de seguimiento en distintas zonas del concejo, atendiendo tanto los avisos trasladados por la ciudadanía como las revisiones programadas en aquellos puntos donde históricamente se han detectado nidos.

“La colaboración vecinal es fundamental para que el servicio pueda actuar con rapidez y eficacia. Muchas de las intervenciones se realizan gracias a los avisos que trasladan los propios vecinos y vecinas, por lo que es importante seguir utilizando estos canales de comunicación”, señaló Antonio Durán. “Queremos que la ciudadanía conozca que existe este servicio, que es gratuito y que está a su disposición. Igual que ocurre con otros servicios municipales, muchas veces es necesario recordar periódicamente que están ahí y cómo se pueden utilizar”, añadió.

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Los vecinos de Corvera podrán comunicar incidencias relacionadas con la presencia de gaviotas en áreas urbanas, así como la localización de nidos, a través del teléfono 689 838 359, operativo de lunes a viernes entre las 08:00 y las 13:00 horas, o mediante el correo electrónico laruscontrol@hotmail.com. En el caso de las palomas domésticas, los avisos podrán realizarse a través del teléfono 654 831 848, también de lunes a viernes en horario de 08:00 a 13:00 horas, así como en la dirección de correo electrónico laruscontrol@hotmail.com.