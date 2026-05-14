Fertiberia alega contra su expulsión eventual de la subvenciones europeas a proyectos de descarbonización

La corporación Fertiberia, con fábrica en la localidad corverana de Trasona, ha presentado esta misma semana alegaciones contra la resolución por la que, este pasado 9 de abril, la sociedad quedó fuera de la segunda convocatoria del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de Descarbonización Industrial. Y lo ha hecho porque considera que un proyecto que había sido dado por bueno en la primera edición de una convocatoria de subvenciones públicas (la de 2024) y se presentó a la siguiente (la de 2025) debería, en puridad, ser dado por bueno, igualmente. Sin embargo, el proyecto presentado en esta segunda ocasión, cayó en sus primeros análisis.

En el verano de 2024 habían sonado las campanas a fiesta cuando el Ministerio de Industria anunció que concedía una ayuda millonaria para la planta asturiana de Fertiberia. Quería realizar inversiones en su fábrica de Trasona, en Corvera, y la administración pública aceptó apoyar ese plan con 60,8 millones: descarbonizar sus procesos productivos mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la competitividad industrial española.

Estas inversiones -las concedidas en 2024- quedaron aparcadas, al final, porque los responsables de la corporación Fertiberia decidieron renunciar a ellas: el calendario de obras que indicaba la convocatoria no era suficientemente amplio para desarrollar el plan que estaba encima de la mesa (precisaban 32 meses y, en virtud de las bases pasadas, ese período quedaba reducido a 16).

Por esta razón -por la renuncia a los 60,8 millones de euros-, unos meses después, la empresa de fertilizantes decidió presentar el mismo proyecto de 2024 a la segunda edición de las ayudas públicas (en esta ocasión, el calendario para las obras era mayor). Sin embargo, terminó siendo rechazado.

Esta disonancia entre una y otras decisiones es la que Fertiberia pretende ahora afinar con las alegaciones que ha presentado estos días.

Los evaluadores de la inmobiliaria pública Sepides, que funciona como herramienta operativa del Ministerio de Industria para repartir el dinero de los distintos PERTE, decidieron este pasado abril que el proyecto que Fertiberia había presentado tenía que ser rechazado de manera eventual por falta de "Efecto Incentivador”, es decir, y "grosso modo", porque la administración pública no podía financiar lo que no se quería llevar a cabo. Este punto es el que rechaza la compañía de fertilizantes de manera principal.

La elección de los proyectos susceptibles de ser subvencionados con el dinero del PERTE de Descarbonización se hizo sobre la base de la entidad solicitante, la capacidad tractora presentada, la propuesta presentada y, por último, por las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas con respecto a las mejores técnicas disponibles en el sector y otras mejoras medioambientales.

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Saint-Gobain también quedó fuera porque optó a otras ayudas

La multinacional Saint-Gobain también ha visto como se quedaba excluida de la convocatoria de los PERTE de descarbonización industrial, pero por una razón distinta a Fertiberia: había conseguido los 'Innovation Fund' y son incompatibles con los PERTE. El argumento para el rechazo en este caso fue la falta de "efecto incentivador", porque esta ayuda no va animar a la compañía a hacer el horno porque ya tiene otra ayuda para hacer lo mismo y, además, según ha sabido este periódico, esta segunda ayuda la iba a completar con fondos del propio grupo. Y los números son claros: la UE concede el 60 por ciento del coste del horno. El resto, el 40 por ciento, lo paga Saint-Gobain.