Parque Astur celebra este sábado su esperada Fiesta Pijama con cine, merienda y concurso

El centro comercial ParqueAstur de Trasona celebrará este sábado una nueva edición de su "Fiesta Pijama", una de las actividades familiares más esperadas de su programación. La cita se desarrollará entre las 16.30 y las 20.30 horas en la Plaza Corvera del centro comercial, con una tarde pensada para disfrutar en familia, compartir diversión y convertir el centro en una auténtica fiesta “como en casa… pero a lo grande”.

La jornada comenzará con una sesión especial de cine y palomitas en Odeon Multicines, dando paso después a diferentes actividades para todos los públicos como merienda, pintacaras y música en directo con DJ. Un ambiente festivo y participativo que volverá a llenar ParqueAstur de familias, amigos y asistentes vestidos con sus mejores pijamas.

Uno de los momentos más esperados del evento será el concurso de pijamas, que contará con tres categorías: mejor pijama infantil, mejor pijama adulto y pijama más original. En total, se repartirán hasta 300 euros en premios. Cada categoría recibirá cien euros. Se valorará la creatividad, la originalidad y además de la diversión de los participantes.

La participación en esta actividad podrá realizarse mediante inscripción previa a través de la web del centro comercial o bien durante el desarrollo de la iniciativa hasta completar aforo. Con esta iniciativa, ParqueAstur continúa apostando por actividades experienciales y familiares que convierten el centro comercial en un espacio de ocio, encuentro y entretenimiento para todos los públicos.

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Será la tercera edición de esta propuesta para dinamizar el centro comercial corverano y es la segunda actividad del mes después de que a primeros de mayo, Parque Astur promoviera un reparto de flores para conmemorar el día de la Madre en sus clientes.