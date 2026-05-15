El Ayuntamiento de Corvera dona un cuadro a un centro geriátrico de Molleda

El Ayuntamiento de Corvera ha donado este viernes a la residencia Instituto Gerontológico Armayor, situada en Xunceo (Molleda), uno de los cuadros premiados en el “XIX Certamen de dibujo y pintura de Corvera” celebrado el pasado año, y que tuvo como localización esta parroquia rural del concejo. Se trata de una pintura elaborada por Diego Fernández González “Columé”, un habitual en el certamen artístico del concejo, que tiene como una de sus señas de identidad que el emplazamiento a retratar es secreto hasta el mismo día del concurso. El cuadro cedido muestra la carretera general de Molleda y la curva donde precisamente se encuentra la residencia Armayor, en Xunceo.

La entrega se ha producido en la residencia molledana y ha corrido a cargo del alcalde de Corvera, Iván Fernández, y del concejal de Cultura, José Luis Montes, con la presencia de responsables del centro y de personas residentes.

“Con esta entrega, el Ayuntamiento pretende que la obra permanezca expuesta en el centro como recuerdo permanente de aquella edición cultural y como reconocimiento a la labor que desarrolla el geriátrico en el concejo”, señaló el alcalde, Iván Fernández, que detalló además que el certamen de dibujo y pintura celebrado el pasado año en Molleda "dejó trabajos de gran calidad". "Este cuadro reunía además un importante valor simbólico. Desde el equipo de gobierno entendimos que el mejor destino posible para esta obra era precisamente la residencia que inspiró el dibujo premiado, para que vecinos, usuarios y trabajadores puedan disfrutarlo”, comentó el regidor corverano.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Corvera, José Luis Montes, reforzó la idea expresada por Iván Fernández: "Esta entrega tiene un componente muy especial porque devuelve a la residencia una imagen que nació inspirada en ella misma y en las personas que forman parte de su día a día. La cultura también debe servir para estrechar vínculos con nuestros mayores y para reconocer espacios que forman parte de la identidad colectiva del municipio".

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Montes también avanzó que el Ayuntamiento quiere seguir impulsando actividades culturales vinculadas a los distintos núcleos de población del concejo y fomentar iniciativas que acerquen el arte y la participación ciudadana. El XX concurso de dibujo y pintura de Corvera de este año se celebrará el próximo 31 de mayo.