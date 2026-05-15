Casi la mitad de los proyectos de parques de baterías en la comarca de Avilés han sido ya cancelados y solo uno ha sido aprobado

La "fiebre" de los parques de baterías se traduce en la tramitación de 25 proyectos en la comarca de Avilés. Según datos de la consejería de Ciencia, Industria y Empleo, de ellos, solo tres se encuentran en fase avanzada de tramitación. Uno, en Trasona, Corvera, ya dispone de todos los permisos del Principado, mientras que otros dos, en Avilés y Corvera, ya disponen de las autorizaciones medioambientales pertinentes y están pendientes de concluir las gestiones con la administración regional, paso previo a poder solicitar permisos de obra a los respectivos ayuntamientos. Además, de esos 25 proyectos, diez han sido desechados finalmente por sus promotores.

El "boom" de los parques de baterías comenzó en 2024. Fue entonces cuando empresas del sector energético comenzaron a tramitar los permisos para construir estos "almacenes", fundamentales según expertos para acumular la electricidad generada a través de energías renovables y garantizar la viabilidad del sistema energético español. Un porcentaje importante de estos proyectos fueron ideados para zonas rurales próximas a subestaciones de energía, donde el precio del suelo es más económico que en polígonos y áreas industriales.

Si bien, pese a estar ligados a energías verdes, su implantación generó dudas y desconfianza en un sector de la población, que denunciaba los peligros e incomodidades que podía entrañar para los vecinos este tipo de instalaciones: riesgo de incendios, ruido, radiación... Además, en agosto del año pasado, el Principado acordó la suspensión temporal de licencias para la instalación de parques de baterías en suelo no urbanizable y anunció que se ponía en marcha con la elaboración de una normativa para regular estas instalaciones, que aún no están aprobadas.

En este escenario es en el que se ha iniciado la tramitación de 25 parques de baterías en la comarca. A los tres ya citados con la tramitación encarrilada, hay que sumar otros dos en Avilés que han finalizado ya el periodo de información pública. Asimismo, hay otros siete que tienen pendiente la tramitación ambiental. También hay dos -en Castrillón y Carreño (se incluye Carreño en estos datos por estar algunos proyectos vinculados a subestaciones en la comarca avilesina)- que están paralizados por estar proyectados en suelo no urbanizable. Asimismo, hay una decena cuyos impulsores han desistido o solicitado la devolución de los avales sin haber presentado proyecto.

Del total de 25, siete están proyectados en Carreño; seis, en Avilés; cinco en Corvera y otros tantos en Gozón; y uno en Castrillón y otro en Soto del Barco. En cuanto a capacidad, los mayores estarían en el concejo de Avilés.

La paradoja de la potencia eléctrica

Pese a que los parques de baterías tiene como objetivo ofrecer una mayor capacidad energética a la red, se da la paradoja que, según expertos consultados por este periódico, su tramitación está "copando" la energía que necesita la gran industria asturiana para crecer. Tal y como publicó este periódico esta semana, los impulsores de estos planes reservan por adelantado a la empresa Red Eléctrica Española (REE) la potencia energética que necesitarán, y ésta se la "guarda" durante cinco años. Y esa reserva previa bloquea, a su vez, el reparto de este suministro a empresas ya asentadas en el territorio que llevan tiempo funcionando y que tienen planes de expansión. Asturiana de Zinc, por ejepmlo, es una de las empresas que ha visto limitado su crecimiento por la incapacidad de conseguir más potencia eléctrica.