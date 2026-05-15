El PP de Corvera denuncia la falta de limpieza viaria y el peligro del verdín de las aceras

El Partido Popular de Corvera ha expresado su malestar por la situación de la limpieza viaria en el concejo y puesto el foco en la parroquia de Las Vegas. “La calle Planetas o los aparcamientos de la Plaza Neptuno son dos ejemplos de la falta de limpieza y mantenimiento de muchas zonas de Corvera”, señaló el portavoz de los populares corveranos, Alejandro Méndez Mántaras.

Para los populares, el estado de las vías del concejo "no es solo una cuestión estética", sino también de seguridad ciudadana. “La acumulación de suciedad y sobre todo la presencia de verdín en las aceras y asfalto es un peligro para los vecinos, más si cabe en zonas con pendientes pronunciadas, que se exponen a resbalones e incluso caídas”, advirtió Méndez. El portavoz hizo especial hincapié en la protección de los colectivos más vulnerables del concejo: “No debemos olvidar que Corvera es un concejo con un gran porcentaje de personas mayores, con dificultades para moverse; es fundamental garantizar su seguridad manteniendo limpias y acondicionadas las zonas de paso y espacios públicos”.

Méndez aprovechó la ocasión para cuestionar la aplicación municipal "Corvera Limpia" y los datos publicados recientemente. El portavoz de los populares corveranos no dudó en destacar que la app es un servicio "positivo" para que los vecinos dispongan de un canal de comunicación directo con el Ayuntamiento de Corvera; sin embargo, indicó que "el crecimiento constante de las incidencias registradas es muy revelador de la realidad del concejo".

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“Los vecinos denuncian que Corvera necesita una inversión superior en limpieza y mantenimiento”, sostiene el portavoz del PP de Corvera, quien entiende que debería haber cambios en el modelo de gestión de los servicios públicos. “No podemos simplemente actuar ante las incidencias, sino adelantarnos a ellas y garantizar la salubridad y seguridad de nuestros vecinos”, indicó Alejandro Méndez, que tiene claro que "lo ideal" sería que las incidencias que comunican los vecinos a través de la aplicación Corvera Limpia "descendiesen y no que continúen aumentando cada año".