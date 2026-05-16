Corvera refuerza el mantenimiento de caminos con una nueva brigada municipal

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha una nueva brigada municipal de caminos y cunetas integrada por tres operarios dedicados exclusivamente a labores de limpieza, desbroce y mantenimiento de caminos y caminos y cunetas del concejo. La nueva brigada se compone de un tractorista y dos operarios. La creación de este equipo específico supone un importante refuerzo de los medios humanos y técnicos destinados a atender una de las principales demandas de las zonas rurales: el mantenimiento de la red viaria municipal. Este nuevo servicio permitirá mejorar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento, especialmente en la época de mayor crecimiento de la vegetación, entre los meses de abril y junio.

Además de la nueva brigada, el Ayuntamiento ha ampliado de forma significativa los recursos mecánicos destinados a estas tareas. Ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento cuenta con tres tractores desbrozadores, la mayor dotación de maquinaria de este tipo con la que ha contado nunca el concejo. “Cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento existía solo un tractor desbrozador con más de veinte años de antigüedad. Ahora contamos con tres. Nunca el Ayuntamiento de Corvera tuvo tantos medios, ni humanos ni técnicos, para afrontar el mantenimiento de caminos y caminos y cunetas”, indicó el alcalde, Iván Fernández. A la nueva brigada se suman, además, las brigadas verdes municipales y los refuerzos procedentes de planes y talleres de empleo.

"El Ayuntamiento mantiene una coordinación permanente con las asociaciones vecinales para atender las necesidades de cada núcleo rural y reforzar las labores de mantenimiento coincidiendo con fiestas, celebraciones y eventos singulares que se desarrollan en los pueblos del concejo”, apuntó el regidor corverano, que destacó además que “la previsión municipal es mantener caminos y cunetas y caminos en el mejor estado posible durante los 365 días del año, intensificando especialmente los trabajos durante los meses en los que el crecimiento de la hierba es mayor”.

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El gobierno entiende que en el concejo no existen "vecinos de primera y de segunda", de ahí que la limpieza y el cuidado de una calle "sea tan importante como el de cualquier camino, plaza o rincón de la zona rural, por grande o pequeña que sea". "La igualdad, el respeto y la calidad de los servicios públicos tienen que llegar con la misma fuerza a cualquier esquina del concejo”, concluyó Fernández.