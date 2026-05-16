Éxito rotundo en Parqueastur para arropar el preestreno de la película sobre la surfista ciega Carmen López

Luces, cámaras y acción. El centro comercial Parqueastur, en Corvera, se convirtió este sábado en el escenario del preestreno de «En la cresta de la ola», película dirigida por Ana López Martín y protagonizada por Blanca Portillo y José Luis García-Pérez. El largometraje está basado en la relación entre la surfista ciega Carmen López, y su entrenador, Lucas García, centrándose en la historia de una joven que eligió el surf adaptado como su gran pasión.

El acto, al que asistieron entre otras autoridades la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y los alcaldes de Avilés y Gozón, Mariví Monteserín y Jorge Suárez, respectivamente, logró generar una gran expectación hasta el punto de abarrotar el vestíbulo de los cines. Allí, decenas de personas esperaban su turno para hacerse una foto con Carmen, la indudable estrella de la tarde.

Asistentes al preestreno en Parqueastur. / Christian García

Con el pelo recién teñido de azul -"es un sueño de infancia, siempre quise tenerlo azul y qué mejor momento que ahora"-, la surfista aprovechó la ocasión para mirar al futuro y asegurar que, tras este hito, "espero que queden muchos sueños por cumplir porque la vida es soñar". Además, sobre el rodaje, tras el cual afirmó haber forjado "una bonita amistad con todo el que ha participado", López confesó llevarse "una muy buena experiencia".

Por su parte, la directora del largometraje, Ana López Martín, reconoció el enorme desafío que supuso levantar un proyecto que tardó un año en construirse y que calificó de "dificilísimo pero espectacular". Al tratarse de una historia real, López Martín destacó que el mayor reto fue "transformar la crudeza de la realidad en escenas puramente cinematográficas". Entre otras secuencias, la cineasta señaló el momento en el que la protagonista intenta quitarse la vida, una filmación de toma única que resultó "muy complicada de rodar, pero también una de las más potentes".

Cola para hacerse una foto con Carmen López antes del preestreno. / Christian García

López Martín detalló también la complejidad técnica que implicó grabar las escenas de surf, donde tras media jornada de trabajo, con un gran despliegue de cámaras en el agua, apenas lograban extraer "17 segundos" de material útil. Con todo, agradeció el respaldo institucional y ciudadano para solventar cada obstáculo, asegurando que "sin ese apoyo no hubiéramos podido terminar".

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Presentes también estaban muchos de los figurantes que participaron en el largometraje, entre ellos la ovetense Nieves Casado. Tras leer la historia de la protagonista antes del rodaje, Casado confesó sentirse conmovida al ver que es una chica "más joven todavía" que su propia hija. Para ella, este proyecto de superación representa una auténtica lección de vida, por lo que defendió firmemente la visibilidad de estas producciones frente a las quejas cotidianas de la sociedad: "Personas como Carmen nos dan 20.000 vueltas; con todo lo que pasan y su sacrificio, ahí están, haciendo más cosas que todos nosotros".