La Escuela de Vacaciones de Corvera supera las 135 solicitudes, un 10% más que el año anterior

La Escuela de Vacaciones de Verano del Ayuntamiento de Corvera ha vuelto a registrar una elevada demanda por parte de las familias del concejo. Finalizado el plazo ordinario de inscripción, se han contabilizado solicitudes correspondientes a 135, una cifra superior a la del pasado verano, cuando se registraron 119 inscripciones.

De esta manera, la alta participación ha obligado a ampliar la capacidad prevista para el mes de julio. Así, frente a las 60 plazas semanales inicialmente establecidas, el Ayuntamiento alcanzará durante ese mes los 90 servicios semanales, lo que supone un incremento cercano al 50% respecto al aforo ordinario previsto para la actividad. "En esta edición de verano de la escuela de vacaciones hemos hecho un esfuerzo para dar cabida a todas las familias que nos han solicitado el servicio", ha comentado Patricia Suárez, vicealcaldesa y concejala de Acción Social y Juventud del Ayuntamiento de Corvera. "Es muy satisfactorio ver como cada año crece el número de familias que confían en nuestra escuela de vacaciones como apoyo integral en medidas de corresponsabilidad. Entendemos que el incremento del número de matrículas confirma que el modelo que hemos implantado es un modelo de éxito", ha subrayado.

Las matrículas registradas se corresponden con 2.782 servicios solicitados a lo largo del verano, consolidando esta iniciativa municipal como uno de los recursos de conciliación familiar más demandados durante el periodo estival.

El elevado volumen de solicitudes ha provocado que el mes de julio se encuentre ya completamente cubierto, sin posibilidad de realizar cambios o ampliaciones de plazas. En cuanto al mes de agosto, todavía quedan plazas disponibles para la segunda quincena, aunque el Ayuntamiento mantendrá durante ese periodo el aforo ordinario de 60 plazas semanales. "Con estos datos damos por cerrado el mes de julio, sin posibilidad de nuevas incorporaciones para ese mes, pero aún cabe la posibilidad de solicitar plaza para el mes de agosto", ha añadido la vicealcaldesa

"Ante el paulatino ascenso en la matricula que hemos venido constatando en las últimas ediciones, fuimos previsores y en las bases de la convocatoria anual ya incluimos la posibilidad de flexibilizar el aforo -establecido originalmente en 54 por semana - hasta alcanzar el límite máximo de las solicitudes, siempre en relación a los medios materiales y personales a disposición. Por ello, como muestra del compromiso de este gobierno con las políticas de corresponsabilidad, hemos duplicado el personal al servicio de la escuela de vacaciones para el mes de julio", ha manifestado Patricia Suárez.

Tras la publicación del listado provisional de admitidos/as, se abre ahora el periodo de subsanación de solicitudes, que permanecerá abierto del 20 al 27 de mayo. El 2 de junio se publicará la lista definitiva de admitidos/as pendiente de pago y el plazo de abono de tasas estará abierto hasta el 8 de junio. Posteriormente, el 11 de junio se publicará el listado de plazas anuladas por impago y de personas admitidas desde la reserva, estableciéndose un nuevo periodo de pago hasta el 17 de junio. El listado definitivo de participantes se publicará el 18 de junio.

La Escuela de Vacaciones se desarrollará del 25 de junio al 29 de agosto y ofrecerá diferentes modalidades de atención, incluyendo servicio básico, desayuno y comedor, con horarios adaptados a las necesidades de conciliación de las familias.