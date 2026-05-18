Corvera derribará un edificio para crear la rotonda de Las Vegas y mejorar la seguridad vial

Nuevo paso para la creación de la rotonda de Las Vegas. El Ayuntamiento de Corvera va a derribar el edificio que se encuentra en la calle Estebanina número 4 para, con ello, eliminar el estrechamiento que se produce en la entrada a la localidad corverana y hacer más segura la conexión con uno de los principales núcleos del concejo. El derribo será posible gracias a un acuerdo al que han llegado la propiedad del inmueble y el consistorio, con lo que se mejoran los accesos a la nueva rotonda y se refuerza la seguridad vial y peatonal en la zona. La demolición costará entre 15.000 y 20.000 euros.

“Esta actuación se suma a otras que el Ayuntamiento viene desarrollando para transformar y mejorar este entorno urbano”, apunta Iván Fernández, alcalde de Corvera, que subraya que el acuerdo por estos terrenos permitirá eliminar el estrechamiento existente entre la calle Estebanina y la incorporación a la glorieta desde la carretera general. “Vamos a conseguir una circulación más cómoda para los vehículos, mayor seguridad para los peatones y también más espacio para el vial, con la posibilidad incluso de habilitar alguna plaza de aparcamiento”, explica el regidor, que cree que la actuación sirve para “seguir conquistando y mejorando este espacio para los vecinos de Corvera”.

Corvera mejora los accesos a Las Vegas

Este movimiento, además, favorece a ambas partes, según asegura Fernández. “Es una solución beneficiosa para todas las partes. La propiedad se libera del deber de conservación del edificio y el Ayuntamiento obtiene un espacio que mejora notablemente la seguridad y la movilidad. Los grandes beneficiados serán los vecinos y vecinas de Corvera, tanto peatones como conductores”, indica el socialista, que visitó la zona junto a Jorge Suárez, concejal de Obras, y Antonio Durán, jefe de la Policía Local, para “comprobar cómo quedaría la unión de ambos espacios teniendo en cuenta la disponibilidad de los terrenos y garantizar que la solución fuese la más adecuada desde el punto de vista de la seguridad y la circulación”.

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La futura rotonda sustituirá el actual cruce entre la AS-17 y las calles Estebanina y Primero de Mayo, con una calzada de 8,5 metros y una isleta central de 15 metros de diámetro. La obra incluirá la reordenación de accesos, la mejora de aceras y pasos accesibles, nueva señalización, alumbrado público, mobiliario urbano, reposición de servicios afectados y la ejecución por fases para reducir las afecciones al tráfico y al entorno.