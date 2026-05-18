La Escuela Natación Corvera brilla en el IV Acuatlón de Corvera con podios en infantil y relevos

El Complejo Deportivo de Corvera acogió el pasado domingo la celebración del IV Acuatlón de Corvera, prueba organizada por la Escuela Natación Corvera, en colaboración con el Ayuntamiento de Corvera, y que contó con el apoyo de los patrocinadores El Toisón de Oro y Frutería Carmina. La prueba volvió a reunir a jóvenes deportistas en una jornada marcada por el ambiente deportivo, la participación y la promoción del acuatlón entre las categorías escolares. Además, permitió a los participantes combinar dos disciplinas, natación y carrera a pie, en un formato dinámico y adaptado a las edades de los deportistas.

La Escuela Natación Corvera volvió a tener un papel protagonista, no solo por ejercer como club organizador, sino también por la amplia presencia de sus deportistas en las diferentes categorías y por los buenos resultados conseguidos. El club corverano sumó varios puestos destacados, especialmente en la categoría infantil femenina y en la prueba de relevos mixtos, donde sus deportistas lograron presencia en el podio.

La Escuela Natación Corvera brilla en casa

En categoría cadete masculino, la victoria fue para Pablo Jove Villanueva, del APTRI-Universidad de Oviedo, con un tiempo de 14:35. Le acompañaron en el podio León Fernández Alonso, también del APTRI, segundo con 16:21, y Luis Alzaga Kopelias, tercero con 16:35. En esta categoría también destacó la participación de la Escuela Natación Corvera con Noel Jaume García, que finalizó en quinta posición.

En cadete femenino, el APTRI-Universidad de Oviedo copó las tres primeras posiciones. La ganadora fue Aitana de la Vega López, con un tiempo de 16:18, seguida de Alba González Requejo, segunda con 16:29, y Laura Curiel Díez, tercera con 16:40. Por parte de la Escuela Natación Corvera, Esmeralda Álvarez Morán y Julia González López completaron una buena actuación, finalizando sexta y séptima, respectivamente.

El APTRI domina las pruebas cadetes

En la categoría infantil masculino, el triunfo fue para Miguel Martín Santos, del APTRI-Universidad de Oviedo, con un tiempo de 12:56. La segunda posición fue para Álex Mikhov Rojas, también del APTRI, con 13:57, mientras que Luis Galguera Álvarez, del Triatlón Viella, fue tercero con 16:05.

Uno de los resultados más destacados para el club anfitrión llegó en infantil femenino, donde Noa Lombardía Sánchez, de la Escuela Natación Corvera, consiguió la tercera posición con un tiempo de 13:59. La victoria fue para Martina Martínez de Miguel, del APTRI-Universidad de Oviedo, con 13:32, seguida de Noa García Martínez, también del APTRI, con 13:35. Además, la Escuela Natación Corvera tuvo una presencia muy numerosa en esta categoría, con Zoe Jaume García, cuarta; Sofía García López, octava, y Frida García López, décima.

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Noa Lombardía sube al podio en infantil femenino

La jornada se cerró con la prueba de relevos mixtos, uno de los formatos más atractivos de la competición. El equipo APTRI A logró la victoria con un tiempo de 14:40. La segunda posición fue para el equipo APTRI + ENC, con presencia de la deportista corverana Sofía García López, que completó el relevo en 16:45. El tercer puesto fue para el equipo ENC, formado íntegramente por deportistas de la Escuela Natación Corvera: Noa Lombardía Sánchez, Noel Jaume García, Zoe Jaume García y Diego Menéndez García, con un tiempo de 16:59.