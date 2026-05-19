El comité de Fertiberia de Trasona, preocupado tras la denegación de las ayudas del PERTE de descarbonización

El comité de empresa de la planta de Fertiberia de Trasona, integrado por las secciones sindicales de CSIF, SOMA-FITAG-UGT y CCOO, ha expresado su preocupación tras conocerse la denegación de la subvención de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y vinculada al proyecto de descarbonización de la industria, una iniciativa considerada clave para el futuro de la factoría. La compañía anunció hace varias semanas que presentaría alegaciones, máxime cuando el proyecto de descarbonización para la planta de Trasona que el año pasado había conseguido las ayudas europeas es el mismo que el de este año.

En la última edición de los PERTE de descarbonización, la planta de fertilizantes obtuvo 52 millones de euros destinados a eliminar las emisiones de carbono a la atmósfera. Sin embargo, la multinacional tuvo que renunciar al proyecto porque no contaba con el tiempo necesario para llevar a cabo la obra: precisaban 32 meses y, en virtud de las bases pasadas, ese período se quedaba en sólo 16.

Los representantes de los trabajadores lamentan "la falta de transparencia" de la dirección de la empresa en relación con la pérdida de esas ayudas europeas que ahora la empresa reclama a través del Ministerio de Industria. "Consideramos que una cuestión de esta importancia debería haberse trasladado con claridad tanto a la representación sindical como a la plantilla, dada la repercusión que puede tener sobre la actividad industrial y el empleo", indicaron los miembros del comité de empresa de la factoría corverana.

Ante esta situación, las tres secciones sindicales han iniciado consultas con los organismos oportunos para intentar aclarar las circunstancias de esta denegación, así como conocer el alcance y las posibles consecuencias para el futuro de Fertiberia Avilés.

El comité de empresa expresó además la "inquietud existente" entre los trabajadores y trabajadoras de la planta de Trasona, al tiempo que reafirma su compromiso con la defensa del empleo, la continuidad industrial y el futuro de la factoría.

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