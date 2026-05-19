Corvera invertirá 45.000 euros en un plan de seguridad para el arbolado urbano

El Ayuntamiento de Corvera de Asturias ejecutará durante este año un plan de seguridad para la poda y tala selectiva de arbolado urbano en distintos puntos del concejo, dentro del proceso periódico de evaluación y mejora de las zonas verdes municipales. Las actuaciones supondrán una inversión próxima a los 45.000 euros y dan continuidad al estudio de evaluación de riesgos realizado sobre el estado del arbolado municipal.

La finalidad del plan es analizar la situación actual de los árboles desde el punto de vista de su estabilidad y del riesgo asociado para personas, bienes y actividades. “La prioridad del Ayuntamiento es actuar con responsabilidad y anticipación en aquellos puntos donde exista cualquier riesgo para la seguridad de las personas. Las actuaciones que sean necesarias por motivos de seguridad se ejecutarán este mismo año y no van a esperar”, destacó el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

Según el informe elaborado por los servicios técnicos municipales, el riesgo del arbolado depende principalmente de la posibilidad de que un árbol o una rama puedan caerse o romperse y de las consecuencias que eso podría tener para personas, vehículos, viviendas o espacios públicos. A partir de esta evaluación, el Ayuntamiento llevará a cabo durante el segundo semestre del año trabajos de mantenimiento y conservación del arbolado urbano, entre ellos podas, reducción de copas, instalación de cableados de seguridad y talas selectivas.

Entre los trabajos previstos figuran podas de limpieza y eliminación de ramas secas en los robles situados sobre el lavadero de Cancienes. También se actuará sobre los alisos situados junto a la fuente y el lavadero de La Consolación, donde se realizarán trabajos de poda, eliminación de ramas secas y cableado de ramas principales. El plan incluye además actuaciones en el entorno de La Serrería, con podas de limpieza, reducciones de copa y terciados en distintas especies arbóreas.

"Todas las actuaciones responderán siempre a criterios técnicos, ambientales y de seguridad, priorizando la conservación del arbolado siempre que sea posible. Y, como mínimo, por cada árbol que sea necesario talar se plantará uno nuevo, con el objetivo, además, de seguir ampliando progresivamente el número de árboles en Corvera. Queremos garantizar la seguridad, pero también seguir avanzando en un modelo de concejo más verde y sostenible”, remarcó el regidor corverano.

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El gobierno local ha avanzado además que estas actuaciones irán acompañadas de un plan de replantación y renovación del arbolado urbano, con el objetivo de sustituir progresivamente los ejemplares retirados y mejorar la calidad ambiental y paisajística de los espacios públicos del municipio.