El dramaturgo Andrés Presumido dona más de mil libros sobre teatro a Corvera

Importante donación a Corvera. El dramaturgo Andrés Presumido ha cedido más de mil libros relacionados con el teatro de su biblioteca personal para que puedan ser consultados por toda la ciudadanía en el aula Víctor Manuel del Llar. "Desde hace años, el Ayuntamiento trabajaba con el objetivo de crear una biblioteca especializada en artes escénicas, un proyecto que ahora se hace realidad gracias a la generosa donación de Andrés Presumido", destacó el concejal de Cultura, José Luis Montes, tras recibir el fondo.

La biblioteca de Andrés Presumido consta de obras teatrales, ensayos, manuales, textos originales y publicaciones especializadas de teatro inglés, americano, francés, alemán, ruso o asturiano, que conforman un fondo de importante valor. La colección incluye además títulos de teatro infantil y para adultos, abarcando una amplia diversidad de géneros y corrientes escénicas.

Las obras, que actualmente se encuentran en proceso de clasificación y catalogación, quedarán instaladas en el aula Víctor Manuel del Llar y, una vez finalizados los trabajos de ordenación, estarán disponibles para consulta y préstamo. La previsión es que el año que viene, una vez terminado el trabajo de clasificación y ordenación, la Biblioteca “Andrés Presumido” sea presentada y abierta para el público, coincidiendo con la celebración de la feria “Llibros”.

“Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Corvera consolida su compromiso con la cultura y refuerza su posición como uno de los referentes teatrales de Asturias. El concejo cuenta con dos teatros públicos con programación estable, más de un centenar de representaciones anuales, ciclos específicos dedicados al teatro clásico y la danza, así como talleres de formación teatral dirigidos tanto a adultos como a público infantil", ensalzó Montes.

Andrés Presumido, nacido en Oviedo en 1959, es uno de los nombres fundamentales de la escena asturiana contemporánea. Actor y director con más de cuarenta años de trayectoria profesional, ha desarrollado una intensa labor artística y pedagógica vinculada especialmente a Teatro Casona y a numerosos proyectos culturales dentro y fuera de Asturias. Su trabajo ha sido reconocido con la Medalla de la Asociación de directores de Escena de España (ADE).