Iberdrola venderá energía limpia a Gonvarri durante la próxima década

Iberdrola y Gonvarri Industries han dado un nuevo impulso a la electrificación de la industria en Europa con la firma de un acuerdo de compraventa de energía renovable ('Power Purchase Agreement' o PPA, por sus siglas en inglés) a 10 años, que contempla 26.000 MWh anuales de electricidad. Dicho acuerdo está vinculado a ocho centros productivos de Gonvarri Industries, ubicados en cuatro países europeos, así como la adquisición de las garantías de origen del 100% del consumo eléctrico de estas instalaciones.

La electricidad suministrada procede en un 80% de parques eólicos y en un 20% de instalaciones solares fotovoltaicas, con garantía de origen, y se apoya en una capacidad instalada de 15 MW de Iberdrola, según han informado ambas compañías en un comunicado conjunto.

Gracias a este acuerdo, Gonvarri Industries refuerza su apuesta por la electrificación y el uso de energía renovable en sus operaciones en Europa, asegurando un suministro estable y competitivo que contribuye a mejorar la eficiencia energética y a reducir la huella de carbono del grupo. Para Iberdrola, la alianza consolida su posición como socio de referencia del sector industrial europeo y amplía su cartera de contratos de suministro a largo plazo.

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El CEO de Gonvarri Industries, Josu Calvo, ha subrayado que este acuerdo supone un avance "significativo" en la estrategia de sostenibilidad del grupo, al permitirle impulsar la electrificación de sus procesos productivos con energía renovable y avanzar en la descarbonización de su actividad industrial. "Con alianzas como esta, contribuimos a la estabilidad y la competitividad de la industria, al dar certidumbre a largo plazo sobre un abastecimiento energético sostenible y seguro. Los PPA son un instrumento clave para reforzar la inversión y la actividad productiva y avanzar en la electrificación de la economía", ha resaltado, por su parte, el director del Negocio de Clientes de Iberdrola España, David Martínez.