El PP de Corvera alerta del peligro en la AS-17 por la falta de limpieza y la ocultación de señales

El PP de Corvera ha alertado del peligro que corren los conductores en un tramo de la carretera autonómica AS-17, el situado entre el instituto de Los Campos y próximo a la curva de La Consolación. Los populares critican la falta de desbroce y limpieza en los márgenes de este vial, que a su juicio está provocando una situación de riesgo hasta el punto de que la vegetación descontrolada mantiene la señalización de tráfico completamente oculta a la vista de los usuarios. El portavoz del PP corverano, Alejandro Méndez, recuerda además que se trata de un tramo de concentración de accidentes, por lo que la invisibilidad de las señales multiplica exponencialmente la posibilidad de que ocurran nuevos siniestros en la zona.

Aunque la competencia directa del mantenimiento de carreteras en este punto recae sobre el Principado de Asturias, el Partido Popular de Corvera subraya que el Ayuntamiento "se hacía cargo de estas labores en el pasado para garantizar la seguridad de sus vecinos". La formación lamenta el "cambio de actitud" del gobierno local, al que acusan de "pasividad" y de permitir que esta situación se perpetúe en el tiempo. Según los populares, resulta incomprensible que, contando el consistorio con más medios técnicos y humanos que nunca sobre el papel, se muestre incapaz de dar una respuesta eficaz a un problema tan prioritario.

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Ante esta situación, el grupo municipal popular ha planteado una solución. Exigen al gobierno local que asuma las labores de desbroce y limpieza de los márgenes de la carretera, gestione de urgencia la situación con Carreteras del Principado y proceda a ejecutar la limpieza con medios propios municipales. Desde el PP insisten en que la seguridad de los conductores que transitan por el concejo debe prevalecer sobre los trámites burocráticos, por lo que instan al ejecutivo a actuar de forma subsidiaria en lugar de esperar a que terceros solucionen un problema que afecta directamente a los corveranos.