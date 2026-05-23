Corvera apuesta por sacar el cine a la calle a partir de la semana que viene

Corvera sacará un año más las pantallas y las palomitas a la calle. El Ayuntamiento ha presentado una nueva edición de "Cine en la calle", que se extenderá entre el 29 de mayo y el 18 de septiembre de 2026 y constará de ocho sesiones de cine en pantalla de gran formato, todas ellas de acceso libre y dirigidas al público familiar. Los horarios de proyección se ajustarán al ocaso estival, con sesiones programadas entre las 21.00 y las 22.30 horas, según la fecha. En caso de condiciones meteorológicas adversas, las proyecciones se pospondrán a una fecha alternativa. "Otro verano más, llegamos a número redondo y hacemos diez ediciones consecutivas. Este equipo de gobierno tiene como referencia ineludible la cultura, y el cine es cultura. Por eso queremos acercarlo a todas las parroquias del concejo", declaró el alcalde, Iván Fernández.

El ciclo abrirá el viernes 29 de mayo en Las Vegas (Parque Europa) con "Misión Panda en África", a las 22.30 horas. El 5 de junio será el turno de Los Campos (aparcamiento del prao de la fiesta), con "Evolution"; y el 19 de junio, en la pista deportiva de Solís se proyectará "Un lío de millones" ambas también a las 22.30 horas. Cancienes recibirá el ciclo el domingo 5 de julio, en el aparcamiento de La Lechera, con "Cómo entrenar a tu dragón". El 17 de julio será el turno de Molleda con "Campamento garra de oso", y el 24 de julio en Trasona se proyectará "Los tipos malos ",2 en la pista de El Pedrero. El 9 de agosto, en Villa se emitirá "El Casoplón", será en su pista polideportiva a las 22.00 horas. El ciclo cerrará el viernes 18 de septiembre de nuevo en Las Vegas (Parque Europa) con "Búfalo Kids", a las 21.00 horas.