Corvera lanza un curso de manipulación de productos fitosanitarios para sus vecinos

Nueva formación para los vecinos de Corvera. El Ayuntamiento de Corvera va a poner en marcha durante el mes de junio un curso de nivel básico de manipulación de productos fitosanitarios, sustancias o mezclas destinadas a proteger los cultivos de plagas, enfermedades y malas hierbas, dirigido a personas residentes en el concejo. Esta iniciativa tiene como fin facilitar la obtención del carné obligatorio necesario para poder manipular, utilizar y adquirir este tipo de productos, de acuerdo con la normativa vigente. El plazo de inscripción para participar en el curso se abre este lunes y se cierra el próximo 5 de junio. Habrá un máximo de diez plazas, que serán adjudicadas por orden de inscripción hasta completar el curso.

“La expedición de este curso responde a la obligatoriedad de disponer de este carné para poder manipular y utilizar productos fitosanitarios”, apuntó Jorge Suárez, concejal de Obras y Servicios, que explicó que “muchas personas del concejo, especialmente vecinos que tienen huerta o pequeñas explotaciones agrícolas, se encuentran actualmente con dificultades para adquirir estos productos al no disponer de la acreditación necesaria”. “Desde el Ayuntamiento queremos facilitar que esta formación pueda realizarse en el propio municipio, evitando desplazamientos y acercando un servicio útil y necesario para muchas personas”, subrayó el edil, que cree que esta formación “es fundamental tanto para garantizar la seguridad de quienes los manipulan como para minimizar cualquier impacto sobre el entorno natural y la salud pública”.

Corvera facilita el carné de productos fitosanitarios

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La actividad formativa tendrá una duración total de 25 horas presenciales y se desarrollará entre los días 15 y 19 de junio, en horario de 9 a 14 horas, en el Centro Sociocultural de Las Vegas. El curso permitirá obtener la formación básica exigida para la correcta manipulación y aplicación de productos fitosanitarios, siguiendo la normativa y las recomendaciones de seguridad establecidas. Además, los participantes adquirirán nociones sobre identificación y clasificación de productos fitosanitarios, riesgos derivados de su utilización, medidas preventivas, equipos de protección individual, técnicas básicas de aplicación y gestión adecuada de residuos y envases.