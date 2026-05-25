Una de las joyas del boxeo asturiano dará el salto a profesional en Corvera: nuevo paso en la carrera de Rubén Priede

Rubén Priede, boxeador corverano, debutará este sábado como profesional en su casa. El polideportivo Toso Muñiz, de Las Vegas, acoge una velada de boxeo que reunirá a destacados púgiles asturianos, una cita en la que el protagonista será el deportista de Las Vegas, uno de los nombres con mayor proyección dentro del panorama regional. La cita incluirá varios combates amateur y dos finales del Campeonato de Asturias, convirtiéndose en una de las veladas más relevantes del calendario autonómico y en un evento de referencia para los aficionados al boxeo en Asturias.

“Para Corvera es importante apoyar eventos que fomentan el deporte y que, además, atraen a numerosos aficionados. Esta velada será una gran oportunidad para disfrutar del boxeo y para respaldar a nuestros deportistas que, como Rubén, llevan años trabajando con enorme esfuerzo y dedicación”, señaló Iván Fernández, alcalde del concejo, que quiso reivindicar la imagen del boxeo. “Es un deporte noble, exigente y muy respetuoso, que muchas veces rompe prejuicios entre quienes no lo conocen de cerca. Detrás de cada combate hay disciplina, compañerismo, sacrificio y muchas horas de entrenamiento. Estamos convencidos de que será una gran noche para el deporte asturiano y para Corvera”, señaló.

Rubén Priede debuta como profesional en casa

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Rubén Priede, boxeador de Corvera, conocido como “The Punisher”, se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes promesas del boxeo regional. Tras destacar en el circuito amateur y sumar experiencia competitiva dentro y fuera de España —incluida la reciente conquista de un cinturón en México—, el púgil corverano afronta ahora el salto más importante de su carrera con su esperado debut en el profesionalismo. Su salto al campo profesional representa un paso decisivo dentro de su carrera deportiva y llega después de varios años de preparación junto a su equipo técnico, con el objetivo de consolidarse dentro del panorama nacional del boxeo profesional.