El Llar de Corvera despide el Ibsen de la Casa de Encuentros de las Mujeres

El Llar, en Las Vegas, acoge esta tarde (19.00 horas) la segunda función de "La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien", de Natalia Suárez Ríos.

Petra Vaquero, Inés Avello, Luz Baeza, Gabriella Citarella, Luisa Martínez, María Luz Corral, Aida Viana, Fran Roldán, Yolanda Bango y Diego Rodríguez son los actores de un proyecto promovido por la Casa de Encuentros de las Mujeres de Avilés. "La idea no fue crear un grupo amateur", señaló Suárez Ríos, la responsable de versión -lo es "Un enemigo del pueblo", de Henrik Ibsen- y también la directora del espectáculo. Lo que sucede es que terminaron montando un espectáculo desde la nada: "No creo que se pueda aprender mejor si no es pensando que tenemos un espectáculo entre manos", reconoció Suárez Ríos.

El espectáculo se estrenó el pasado 24 de abril en el teatro del Centro de Los Canapés, en Avilés. La función de esta tarde es la de despedida.

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"Ya hay peticiones para que siga el taller el próximo año: teatro con perspectiva de género hecho por mujeres, pero también por hombres", cuenta Suárez Ríos que también cuenta que "tiene muchas ideas, muchos proyectos" para seguir escribiendo.