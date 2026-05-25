Los ocho trabajadores de Cimisa Logística en Saint-Gobain no serán despedidos

Los ocho obreros que emplea hasta la fecha la empresa Cimisa Logística, los que tienen tajo en las instalaciones de Saint-Gobain Cristalería en Avilés, marcharán subrogados a la compañía que se haga cargo del nuevo contrato de servicio, que hasta ahora venía explotando la auxiliar con sede en Corvera.

Este cambio se producirá el próximo día 1 de junio. Es decir, el 31 de mayo, los ocho trabajadores lo serán de Cimisa Logística para pasar, veinticuatro horas después, a la nueva concesionaria. El nombre de esta concesionaria todavía no se ha desvelado, aunque todo apunta a que este contrato se va a dirimir entre dos empresas clásicas del sector de las auxiliares en Asturias. Hay dos trabajadoras más en Cimisa Logística -en la oficina-, pero no van a pasar a la nueva sociedad.

Cimisa Logística lleva décadas realizando tareas de empaquetado de vidrio en las instalaciones avilesinas de la multinacional, sin embargo, esto cambió con el cierre de Sekurit (en la primavera de 2024). Los que vinieron después empezaron a mover calcín y se hicieron cargo de su planta correspondiente. Para esta tarea es para la que la multinacional francesa busca nueva responsable.

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La matriz

Las negociaciones de los despidos masivos en la matriz siguen sin más novedad que las 63 personas en nómina irán a la calle. La dirección presentó este lunes de nuevo su oferta de abonar 23 días por año trabajado, pero esta promesa no va acompañada de “una garantía de cobro”. La Unión General de Trabajadores (UGT), la organización sindical de la plantilla, insiste en no fiarse: “Hasta ahora nos habían dicho que eran insolventes y que por eso los trabajadores tenían que ir al Fogasa y ellos, cerrar”, señaló Daniel Cuartas, el secretario general de la federación del metal de UGT en Avilés. “¿De dónde van a sacar el dinero para eso que ahora nos están diciendo?”, señaló.