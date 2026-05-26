Corvera defiende el municipalismo y los derechos LGTBI+ en el Pleno

Corvera reforzó este martes su perfil institucional con la aprobación en pleno de dos acuerdos centrados en la defensa del municipalismo y de los derechos LGTBI+. La Corporación respaldó, por un lado, la propuesta de la Asociación de Exalcaldes y Exalcaldesas de Asturias, AEX@, para solicitar a la ONU que declare el 3 de abril como Día Mundial del Municipalismo o Gobierno Local; y aprobó, por otro, una declaración institucional contra la LGTBIfobia, impulsada por PSOE e IU.

La iniciativa municipalista parte de la asociación AEX@, constituida en 2023 e integrada por antiguos alcaldes y alcaldesas asturianos, entre ellos representantes elegidos en las primeras elecciones municipales de 1979. El objetivo es que Naciones Unidas incorpore al calendario internacional una jornada específica para reconocer el papel de los ayuntamientos como puerta de entrada a buena parte de los servicios públicos básicos.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, defendió el respaldo del Ayuntamiento a esta propuesta al señalar que "somos la administración más próxima a la ciudadanía y quienes damos respuesta diaria a muchas de sus necesidades". El regidor añadió que reconocer internacionalmente el municipalismo supone también "poner en valor el trabajo que realizan las corporaciones locales y el personal municipal en favor de la convivencia y los servicios públicos", por lo que el Consistorio trasladará formalmente su adhesión a la entidad promotora.

El segundo acuerdo aprobado por el Pleno se enmarca en la conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, fecha que recuerda la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. La declaración reivindica esta jornada como un día de denuncia, memoria y defensa de los derechos de las personas LGTBI+, al tiempo que advierte de que la discriminación y los delitos de odio siguen presentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana.

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La concejala de Igualdad, María del Mar García, subrayó que "las instituciones tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para que ninguna persona sufra discriminación por ser quien es". García defendió que "la igualdad y la diversidad deben defenderse desde la educación, la sensibilización y la implicación de toda la sociedad" y reafirmó el compromiso municipal con medidas como el mantenimiento de la bandera arcoíris cada 17 de mayo, la formación del personal municipal, la colaboración con la comunidad educativa para prevenir el acoso por LGTBIfobia y el impulso de campañas de sensibilización.