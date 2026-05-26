Corvera volverá a ayudar a sus vecinos a hacer la declaración de la renta

Corvera volverá a facilitar este año que sus vecinos realicen la declaración de la renta sin salir del concejo. El Ayuntamiento prestará de nuevo el servicio presencial de ayuda en el Centro Sociocultural de Las Vegas, una iniciativa que sitúa al municipio entre las escasas administraciones públicas españolas que colaboran directamente en este trámite con la Agencia Tributaria. Según el Consistorio, solo ocho instituciones públicas del país ofrecen este apoyo: la Diputación General de Aragón, los ayuntamientos asturianos de Carreño, Gijón y Corvera, los de Tarragona y Salou, la Oficina Municipal de Tributos de Calvià y el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.

El alcalde, Iván Fernández, subrayó la importancia de mantener un recurso que, a su juicio, acerca la administración a la ciudadanía. "Es un servicio muy útil para nuestros vecinos y vecinas, especialmente para aquellas personas que necesitan apoyo o cercanía a la hora de realizar un trámite como la declaración de la renta", afirmó el regidor. Fernández destacó además que "que Corvera esté entre las pocas instituciones de España que ofrecen esta atención demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la ciudadanía y con la mejora de los servicios públicos".

La cita previa podrá solicitarse desde el viernes 29 de mayo a través de la web de la Agencia Tributaria o en los teléfonos 91 553 00 71 y 901 22 33 44, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 19.00 horas. Para ser atendidos en Las Vegas, los contribuyentes deberán indicar expresamente esta ubicación en el momento de reservar. Quienes necesiten ayuda para gestionar la cita podrán acudir al telecentro de Las Vegas, situado en el Centro Tomás y Valiente, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

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La atención presencial comenzará el miércoles 3 de junio en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Local de Corvera, en la primera planta del Centro Sociocultural de Las Vegas, y se prestará de 9.00 a 14.00 horas. El plazo para pedir cita estará abierto hasta el martes 30 de junio, salvo que se agoten antes las plazas disponibles. Durante una visita al espacio habilitado, junto a la concejala de Desarrollo Local, Rocío Martínez, Fernández recordó que "siempre que podemos, facilitamos que los vecinos y vecinas de Corvera no tengan que desplazarse fuera del concejo para realizar trámites administrativos" y puso cifras al recorrido de la iniciativa: 12.764 declaraciones realizadas desde su puesta en marcha, 417 de ellas el año pasado.