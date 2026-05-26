Mota se hará cargo del contrato de Cimisa en Saint-Gobain

La empresa Mota asumirá desde el próximo lunes el contrato de transporte interior y gestión de la planta de reciclado de calcín de Saint-Gobain Cristalería en La Maruca, incorporando a su plantilla a los diez trabajadores que hasta ahora prestaban servicio para Cimisa y Cimisa Logística, sociedades corveranas inmersas en un proceso de disolución.

Los empleados ya han recibido la comunicación oficial del relevo empresarial. El cambio efectivo se producirá el lunes y, según lo previsto, será prácticamente administrativo: cambiarán de uniforme, de Cimisa a Mota, pero mantendrán las mismas funciones que venían desarrollando hasta ahora. Las jornadas laborales continuarán organizadas, en principio, de lunes a viernes y, en el área de transporte interior, seguirán activos los retenes de fin de semana.

La situación de los trabajadores de Cimisa Logística difiere, sin embargo, de la que afronta la empresa matriz del grupo corverano. Esta última ha planteado una indemnización de 23 días por año trabajado para los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que negocia UGT. El sindicato denuncia que la propuesta carece de garantías de cobro, toda vez que la empresa sostiene desde hace meses que no dispone de liquidez suficiente para sostener su actividad.

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Mota es un grupo empresarial asturiano especializado en movimiento de tierras, explotación de canteras y obra civil. Su matriz, Contratas Mota, tiene sede en Avilés, en la avenida de Lugo. La compañía fue fundada en 1973 por los hermanos García Pérez.