Corvera renueva el ascensor del Ayuntamiento para cumplir la normativa y mejorar el acceso vecinal

El viejo ascensor de la Casa Consistorial de Nubledo ya es historia. Casi medio siglo después de su instalación, en 1978, el Ayuntamiento de Corvera culminó este miércoles la sustitución completa del elevador del edificio municipal, una actuación que ha supuesto una inversión cercana a los 46.000 euros y que busca garantizar que cualquier vecino pueda acceder al Ayuntamiento en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad.

La intervención ha permitido renovar íntegramente el aparato anterior e instalar un ascensor moderno, con capacidad para seis personas y cuatro paradas, adaptado a la normativa vigente y equipado con tecnología de última generación. Entre las mejoras incorporadas figuran las botoneras con sistema Braille, puertas automáticas con cortina fotoeléctrica, sensor de carga, sistema de comunicación permanente e iluminación automática de bajo consumo, además de trabajos de adecuación y señalización en las distintas plantas del edificio consistorial.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, defendió que la obra responde tanto a una obligación legal como a una apuesta política por la accesibilidad universal. "Además de cumplir con la nueva normativa que obliga a adaptar todos los ascensores a una serie de requisitos técnicos y de seguridad, nuestra intención, como administración pública al servicio de la ciudadanía, es velar por la seguridad, la eliminación de barreras y la plena accesibilidad en todas las dependencias municipales", señaló.

Representantes de DIFAC, la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, acudieron al edificio consistorial para conocer de primera mano el resultado de la actuación. Su vocal, Julián Valdavida, valoró especialmente el impacto práctico de la mejora: "Antes no podía venir al Ayuntamiento y ahora ya sí. Es importante, incluso imprescindible, eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso de toda la ciudadanía a los servicios públicos".

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"Como Equipo de Gobierno, trabajamos no solo por obligación normativa, sino también por convicción, impulsando inversiones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y la accesibilidad de los edificios públicos", concluyó Fernández.