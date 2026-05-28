La negociación del ERE de Cimisa termina sin solución y con 61 personas en la calle

La negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) de CIMISA se cerró este jueves sin acuerdo entre la dirección de la empresa y los representantes sindicales de UGT, después de varias reuniones marcadas por las discrepancias sobre las condiciones económicas de los despidos.

El principal escollo del desacuerdo, según explicó Daniel Cuartas, secretario comarcal de la federación del metal de UGT, radica en que “la empresa no garantiza el pago de las indemnizaciones” a los trabajadores afectados por el proceso.

En un primer momento, la empresa planteó que las compensaciones económicas fueran asumidas por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Posteriormente modificó su propuesta y ofreció indemnizaciones equivalentes a 23 días por año trabajado. Sin embargo, desde el sindicato cuestionan la viabilidad de ese planteamiento. “Nos dicen cuánto pagarían, pero no cómo lo van a pagar”, señaló Cuartas. “No podemos otorgar un cheque en blanco”, añadió.

Según la versión trasladada por la empresa, la fórmula para afrontar esas obligaciones pasaría por modificar la titularidad de las naves industriales, actualmente a nombre del administrador, como paso previo a una eventual venta de los inmuebles. Desde la representación sindical lamentan, no obstante, la falta de concreción sobre la operación. “No responden ni por qué precio ni a quién se venderían”, critican.

Tras el cierre sin acuerdo del periodo negociador, ahora será la empresa la que disponga de un plazo de quince días para comunicar su decisión definitiva sobre la aplicación del ERE por extinción de contratos y el calendario previsto para su ejecución.

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Finalmente, serán 61 trabajadores los afectados por el expediente. De ellos, dos empleados quedarán subrogados en Mota, la empresa que asumirá el contrato de transporte interior de calcín en Saint-Gobain