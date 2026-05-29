Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Corvera impulsa el comercio sostenible con juegos, actividades interactivas y una carpa informativa de Cogersa

La iniciativa “Comercio Verde Asturias” llega a Las Vegas con actividades divulgativas, sorteos y participación de comercios locales para fomentar hábitos de consumo responsables

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, en la carpa de Cogersa junto a sus trabajadoras.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, en la carpa de Cogersa junto a sus trabajadoras.

M. O.

Un "pasapalabra" temático, juegos interactivos con tabletas y un sorteo de dos cestas con productos sostenibles. Esas son las actividades que se podrán realizar en la carpa informativa de Cogersa que se instalará a partir de las 18.00 horas en la plaza Tomás y Valiente de Las Vegas, en Corvera.

Bajo el nombre "Comercio Verde Asturias", el Ayuntamiento participa en esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar modelos de negocio más sostenibles y responsables en el comercio local y dar a conocer las ventajas del comercio verde y promover hábitos de consumo más responsables. Con carácter divulgativo e informativo, todas las actividades están dirigidas a todos los corveranos, de cualquier edad.

Se trata del cuarto concejo asturiano que se une a la campaña, tras Luanco, Parres y Avilés. Más de diez comercios de Corvera participan en la iniciativa. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destaca la importancia de respetar al medio ambiente: "la sostenibilidad también se construye desde los hábitos cotidianos de consumo y desde el apoyo a quienes apuestan por una manera diferente de hacer comercio".

Noticias relacionadas

Asimismo, asegura que se trata de una iniciativa que "permite ayudar a nuestros establecimientos a avanzar hacia modelos más eficientes y responsables, al tiempo que refuerza el papel del comercio local como motor económico y social del concejo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
  2. Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
  3. Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
  4. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  5. Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
  6. Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
  7. Iyán Fariña 'buscaba su camino en la vida' cuando encontró la desgracia en Salinas: 'Es un guaje tranquilo, prudente, tímido y muy querido
  8. Javier Calix, padre de una de las jóvenes rescatadas en Salinas: “Mi hija se salvó gracias a que se dejó llevar por la corriente”

Corvera impulsa el comercio sostenible con juegos, actividades interactivas y una carpa informativa de Cogersa

Corvera impulsa el comercio sostenible con juegos, actividades interactivas y una carpa informativa de Cogersa

Raíces de futuro en Corvera: los escolares del concejo renuevan el arbolado del embalse de Trasona

Raíces de futuro en Corvera: los escolares del concejo renuevan el arbolado del embalse de Trasona

La negociación del ERE de Cimisa termina sin solución y con 61 personas en la calle

La negociación del ERE de Cimisa termina sin solución y con 61 personas en la calle

EN IMÁGENES: Los escolares de Corvera plantan los árboles del mañana en el embalse Trasona

Corvera renueva el ascensor del Ayuntamiento para cumplir la normativa y mejorar el acceso vecinal

Corvera renueva el ascensor del Ayuntamiento para cumplir la normativa y mejorar el acceso vecinal

Corvera volverá a ayudar a sus vecinos a hacer la declaración de la renta

Corvera volverá a ayudar a sus vecinos a hacer la declaración de la renta

Corvera defiende el municipalismo y los derechos LGTBI+ en el Pleno

Corvera defiende el municipalismo y los derechos LGTBI+ en el Pleno

Mota se hará cargo del contrato de Cimisa en Saint-Gobain

Mota se hará cargo del contrato de Cimisa en Saint-Gobain
Tracking Pixel Contents