Corvera impulsa el comercio sostenible con juegos, actividades interactivas y una carpa informativa de Cogersa
La iniciativa “Comercio Verde Asturias” llega a Las Vegas con actividades divulgativas, sorteos y participación de comercios locales para fomentar hábitos de consumo responsables
M. O.
Un "pasapalabra" temático, juegos interactivos con tabletas y un sorteo de dos cestas con productos sostenibles. Esas son las actividades que se podrán realizar en la carpa informativa de Cogersa que se instalará a partir de las 18.00 horas en la plaza Tomás y Valiente de Las Vegas, en Corvera.
Bajo el nombre "Comercio Verde Asturias", el Ayuntamiento participa en esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar modelos de negocio más sostenibles y responsables en el comercio local y dar a conocer las ventajas del comercio verde y promover hábitos de consumo más responsables. Con carácter divulgativo e informativo, todas las actividades están dirigidas a todos los corveranos, de cualquier edad.
Se trata del cuarto concejo asturiano que se une a la campaña, tras Luanco, Parres y Avilés. Más de diez comercios de Corvera participan en la iniciativa. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destaca la importancia de respetar al medio ambiente: "la sostenibilidad también se construye desde los hábitos cotidianos de consumo y desde el apoyo a quienes apuestan por una manera diferente de hacer comercio".
Asimismo, asegura que se trata de una iniciativa que "permite ayudar a nuestros establecimientos a avanzar hacia modelos más eficientes y responsables, al tiempo que refuerza el papel del comercio local como motor económico y social del concejo".
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