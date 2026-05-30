El cheque educativo de Corvera beneficiará a 286 escolares con ayudas de hasta 180 euros para material y libros de texto

El Ayuntamiento de Corvera repartirá cerca de 65.000 euros dentro del programa municipal de Cheque de Apoyo Educativo para el curso 2026/2027. La convocatoria se ha resuelto con 286 ayudas favorables, que supondrán una aportación directa de 44.980 euros a las familias beneficiarias para afrontar los gastos del inicio del curso escolar. A esa cantidad se suman otros 20.000 euros destinados a los centros educativos públicos del concejo, que se distribuirán de forma proporcional según el número de alumnos matriculados.

La iniciativa cumple su undécimo año consecutivo y mantiene a Corvera como municipio pionero en Asturias en la implantación de este tipo de ayudas. La vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Patricia Suárez, destacó que "el cheque educativo está plenamente consolidado y genera beneficios para toda la comunidad: ayuda a las familias a afrontar los gastos del comienzo del curso, favorece el consumo en los comercios locales y garantiza que el alumnado disponga del material necesario para desarrollar las clases en igualdad de condiciones". Desde su puesta en marcha, en 2016, más de 2.000 escolares del municipio se han beneficiado del programa.

Las cuantías varían en función del ciclo educativo y de la renta familiar. Los cheques serán de 90 euros para Educación Infantil, 180 euros para el alumnado de 1º a 3º de Primaria, 150 euros para 4º a 6º de Primaria y 170 euros para estudiantes de ESO y Bachillerato. Las ayudas alcanzan también a alumnos empadronados en Corvera que cursen sus estudios en centros de fuera del concejo. Suárez subrayó que "este programa refleja una forma de entender las políticas públicas centrada en la igualdad de oportunidades y en el apoyo directo a las familias".

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Los cheques se entregarán los días 1, 2 y 3 de septiembre en el salón de actos del centro Tomás y Valiente y podrán canjearse en los establecimientos comerciales hasta el 30 de septiembre, salvo en el caso de ESO y Bachillerato, cuyo plazo se amplía hasta el 16 de octubre. Si tras el reparto quedase remanente presupuestario, el Ayuntamiento lo destinará a incrementar el fondo de libros de los centros públicos del concejo, también de forma proporcional al número de estudiantes de cada colegio o instituto.