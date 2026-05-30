De la teoría al patio: el alumnado de TSEAS diseña el gran evento deportivo del instituto Corvera por el Día del Deporte

Cambiar los pupitres por las zapatillas y las pantallas por el ejercicio al aire libre. Bajo esa premisa, el Instituto Corvera, en Los Campos, ha celebrado este viernes una nueva edición del Día del Deporte. La jornada, que cumple su cuarto año consecutivo de éxito, ha transformado las instalaciones del centro en un vibrante complejo multidisciplinar donde cerca de 200 alumnos de primero y segundo de la ESO han disfrutado de una batería de talleres diseñados en exclusiva para ellos.

Detrás del despliegue logístico no está el profesorado del instituto corverano ni una empresa de eventos, sino el propio alumnado. En concreto, los 29 estudiantes de primer curso del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS), quienes asumieron el reto como un proyecto real dentro de la asignatura de Juegos.

Fernando Carro, profesor de Educación Física, destaca la exigencia de una iniciativa que comenzó a rodar en mayo. Desde conseguir patrocinios locales y gestionar presupuestos hasta planchar las camisetas verdes cedidas por la marca Joluvi, todo corrió a cargo de los estudiantes. "Una de las cosas que tienen que aprender es organizar un gran evento, porque su labor futura será animar y dinamizar", explica el docente.

El evento buscaba, tal y como indicó el docente, "promocionar la actividad física, dar a conocer disciplinas que el alumnado pueda practicar en su tiempo libre y alejarlos un poco de la consola y las pantallas". Para ello, el recinto se estructuró en quince estaciones que combinaron intensidad y diversión, incluyendo puntos de avituallamiento con agua y fruta para combatir el calor.

EN IMÁGENES: El alumnado de TSEAS del Instituto Corvera moviliza a 200 estudiantes por el Día del Deporte / Christian García

La gestión de este engranaje supuso una prueba de fuego. Andrea Sordo, alumna de primero de TSEAS y coordinadora general de la jornada, admite que coordinar las cuatro comisiones de trabajo no fue fácil: "Al principio la organización era un caos, había muchos eslabones que encajar, pero nos dimos cuenta de que todos éramos importantes y nos ayudamos".

El programa destacó por su variedad y su adaptabilidad, y es que se alternaban pruebas intensas con fases de recuperación. Los asistentes practicaron atletismo, balonmano, crossfit, hockey, kárate o zumba, combinados con juegos cognitivos y un "Pasapalabra" deportivo. También hubo espacio para disciplinas menos conocidas como el remo, gracias a deportistas locales de Corvera. "Queríamos darle más visibilidad, es un deporte muy completo", apunta Sordo. Asimismo, aprovecharon su experiencia previa en Luanco para introducir el rugby y contaron con especialistas en tiro con arco. La gran novedad fue la posta de primeros auxilios, ideada tras recibir el grupo un ciclo de la Cruz Roja. "Es algo vital en el deporte, donde ocurren accidentes y muchas veces no sabemos cómo reaccionar", recalca Sordo.

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Con el transcurro de la jornada, el cansancio se transformó en satisfacción. "Sin la ilusión que le han puesto todos esto no sería posible. La mayor recompensa es que se vayan a casa queriendo ser deportistas», aseguró Sordo, quien destacó que este simulacro de organización y gestión de una jornada deportiva supone un gran trampolín hacia su futuro laboral. "Esto nos ha convertido en personas más profesionales. Mañana mismo lo vamos a agradecer, porque esto es realmente a lo que nos queremos dedicar", concluye.