El Certamen de Pintura de Corvera de Asturias celebra su 20 aniversario con récord de participación y gran nivel artístico

El certamen de Pintura de Corvera ha batido récord en participación por su vigésima edición. En total, 67 pintores de Asturias y otros puntos de España se acercaron al área verde entre la presa del embalse y Trasona este domingo para dejar volar su creatividad en cada uno de sus lienzos. "La participación ha sido muy buena, el día fue muy bien e incluso los más pequeños se animaron a apuntarse", cuenta el coordinador del evento, José Luis Ibáñez.

El gran ambiente que se creó a lo largo de la jornada "no tiene precio" y todos los inscritos "demostraron que hay mucha calidad en el concurso", admite Ibáñez. El lugar donde pintaron es una zona perimetrada que no se sabe hasta una hora antes de que comience el evento: "Tienen libertad artística, pintan el paisaje que ven desde allí. Sin embargo, no pueden salirse del lugar marcado en el croquis que nosotros les damos".

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El jurado, formado por artístas plásticos reconocidos y miembros del Ayuntamiento, se reunirá a lo largo de la semana para decidir el ganador del certamen, que este año cumple su 20 aniversario. "Siempre ha habido mucha calidad, pero este año ha subido junto con el número de participantes", asegura el coordinador. Los premios serán en metálico y en material de dibujo y pintura, según la categoría. Además, todas las obras se expondrán sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas del 18 al 25 de junio.