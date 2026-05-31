Corvera permitirá realizar obras de saneamiento de fachadas sin licencia ni pago de tasas durante el verano

El Ayuntamiento de Corvera facilitará durante los meses de verano las actuaciones de saneamiento de fachada por todo el municipio. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, los corveranos y las comunidades de vecinos que así lo deseen, podrán realizar obras de pintura y pequeños arreglos sin necesidad de tramitar licencias ni pago de tasa alguna.

Esta iniciativa, que se viene haciendo desde hace varios años, pretende fomentar y favorecer que los inmuebles de Corvera se mantengan en las mejores condiciones de seguridad, salubridad y ornamentación posibles. El alcalde, Iván Fernández, destaca la importancia de conservar los hogares del concejo en las mejores condiciones: "Con el fin de que las casas muestren un aspecto lo más sano posible, facilitamos que no existan ni trámites ni pago alguno para poder llevar a cabo estas reparaciones".