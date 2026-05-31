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La Policía Nacional habilita una unidad móvil en Corvera para renovar DNI y pasaporte sin salir del concejo

Se podrán realizar trámites de expedición y renovación de documentos en El Llar de Las Vegas del 1 al 12 de junio con cita previa

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / Policía Nacional

M. O.

Con el objetivo de facilitar las tramitaciones de renovación y expedición del Documento Nacional de Identidad y del Pasaporte, el Ayuntamiento de Corvera habilitará a partir del lunes 1 de junio y hasta el viernes 12 una unidad móvil de la Policía Nacional en el edificio El Llar, en Las Vegas. De esta manera, los corveranos no tendrán que salir del concejo para realizar la gestión.

Las personas interesadas tendrán que reservar cita previa llamando al teléfono 985 515 092, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

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La unidad de documentación atenderá tanto expediciones como renovaciones por pérdida, sustracción o modificación de datos, tanto del DNI como del Pasaporte. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destaca la importancia de acercar este tipo de servicios administrativos al municipio: "Con este sistema evitamos desplazamientos a otras oficinas. Además, desde hace dos meses, también es posible expedir el pasaporte en Corvera, ampliando así un servicio muy demandado".

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