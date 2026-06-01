Corvera abre el plazo para pedir la apertura temprana y los cuidados interlectivos del próximo curso

La conciliación familiar y laboral vuelve a situarse entre las prioridades del Ayuntamiento de Corvera. El Consistorio abrió este lunes el plazo para solicitar los servicios de apertura temprana de centros escolares y de cuidados interlectivos de cara al curso 2026/2027, dos recursos dirigidos a facilitar la organización diaria de las familias con menores a su cargo.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de junio, a las 14.00 horas, exclusivamente por vía telemática. El servicio de apertura temprana, conocido también como desayunos escolares, se prestará en los colegios públicos de Los Campos, Las Vegas y Cancienes, permitiendo que los centros abran sus puertas desde las 7.00 horas hasta el inicio de las clases. Además, el alumnado podrá desayunar en las instalaciones escolares antes de comenzar la jornada lectiva.

El programa está diseñado para adaptarse a diferentes necesidades familiares, ya que podrá utilizarse de forma fija, fijo-discontinua o esporádica, aunque en este último caso será necesario comunicarlo con al menos dos días hábiles de antelación. Desde el Ayuntamiento destacan que estos servicios forman parte de la estrategia municipal para favorecer la corresponsabilidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Junto a ello, el Ayuntamiento mantendrá durante el próximo curso el servicio de cuidados interlectivos en el Colegio Público Las Vegas, una iniciativa que arrancó este año como programa piloto y que se ha consolidado como una herramienta de apoyo para muchas familias. El recurso ofrece un espacio de atención y cuidado al alumnado fuera del horario lectivo, contribuyendo a facilitar la compatibilidad entre las obligaciones laborales y familiares.

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La vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, destacó que "estos servicios son un ejemplo más del firme compromiso del Ayuntamiento con las familias del concejo y con la mejora de su calidad de vida". La edil añadió que "la conciliación sigue siendo uno de los principales desafíos a los que se enfrentan muchas madres y padres cada día" y defendió que "apostar por la conciliación es apostar por el bienestar de toda la comunidad", reafirmando la voluntad municipal de seguir impulsando medidas que sitúen a las familias en el centro de la acción pública.