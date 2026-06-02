La cantera de la Escuela Natación Corvera suma nuevos éxitos en Navia

La Escuela Natación Corvera volvió a demostrar el excelente momento que atraviesa su cantera al firmar una destacada actuación en el XVII Memorial Juan Vicente González, disputado el pasado sábado en Navia. Los grupos alevín y benjamín del club participaron en una competición en la que la clasificación se establecía por prueba y año de nacimiento, permitiendo medir fuerzas entre deportistas de la misma edad. El balance fue especialmente positivo para la entidad corverana, que acumuló numerosos podios individuales, varios triunfos y un rendimiento colectivo que confirma el buen trabajo que se está desarrollando en las categorías de base.

Entre los resultados más destacados sobresalieron la tercera posición de Zoe Jaume en los 200 estilos, el subcampeonato de Enol Muñiz y los terceros puestos de Patricia Menéndez y Frida López en los 50 mariposa. También brillaron los nadadores corveranos en los 50 espalda, con la victoria de Oriol Sánchez, la segunda plaza de Alejandro Menéndez y el tercer puesto de Iker Muñiz. En los 100 libre, la Escuela Natación Corvera volvió a exhibir su potencial con las victorias de Enol Muñiz y Alejandro Menéndez, además de los terceros puestos conseguidos por Noa Lombardía y Zoe Jaume.

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La cosecha de éxitos se completó con el segundo puesto de Vera Gutiérrez y la tercera posición de Sofía García en los 50 braza, así como con la segunda plaza obtenida por el relevo formado por Jairo García y Patricia Menéndez en los 50 libre. Además, otro de los relevos del club logró subir al podio con una meritoria tercera posición. Desde la entidad quisieron destacar "la actitud, el esfuerzo y la ilusión de todos los participantes", subrayando que la competición sirvió para "seguir sumando experiencia y reforzar el trabajo que se viene realizando con la cantera", uno de los principales pilares del crecimiento deportivo de la escuela.